عبدالله بن زايد ووزير خارجية الدنمارك يبحثان التعاون بين البلدين وتطورات الشرق الأوسط

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي لارس لوكه راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك.

جرى خلال اللقاء ، الذي عقد اليوم في أبوظبي ، بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي لارس لوكه راسموسن مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع مملكة الدنمارك وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما بحث سموه ومعالي لارس لوكه راسموسن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أهمية حشد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يتيح المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية الكافية للمدنيين.

وفي هذا الصدد ؛ أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الأولوية المطلقة هي حماية أرواح كافة المدنيين وتأمين الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق على نحو عاجل وآمن ومكثف بما يسهم في التخفيف من معاناته.

كما جدد سموه التأكيد على ضرورة إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .





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