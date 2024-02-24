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ولي عهد أبوظبي يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بخيت الكتبي

2/24/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن بخيت المذيوبي الكتبي، خلال زيارة سموه مجلس الريف في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ورافق سموّه، أثناء أداء واجب العزاء، كلّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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