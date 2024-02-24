ولي عهد أبوظبي يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بخيت الكتبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن بخيت المذيوبي الكتبي، خلال زيارة سموه مجلس الريف في مدينة العين.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
ورافق سموّه، أثناء أداء واجب العزاء، كلّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
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