مسؤولون دوليون يزورون شركات رأس الخيمة لتعزيز آفاق التعاون

زار وفدٌ من العلماء المشاركين في الدورة الـ 15 لـ «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» التي أقيمت مؤخراً في إمارة رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، عدداً من كبرى الشركات في رأس الخيمة، بهدف تعزيز آفاق التعاون، وتدعيم العلاقات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية المواد المتقدمة، والتعريف بفوائدها وتطبيقاتها في تطوير ونمو مختلف الصناعات الحيوية.

وزار العلماء الدوليون من مؤسسات أكاديمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا، شركات: (سيراميك رأس الخيمة، فالكون تكنولوجيز إنترناشيونال، إيترنيتي تكنولوجيز، إيريث إندستريز، هيرا للصناعات، وسبيشال للحلول المركبة)، وبحثوا مع مسؤوليها وموظفيها في أقسام البحث والتطوير سبل الاستفادة من تطبيقات المواد المتقدمة.

وضم وفد العلماء عدداً من أعضاء مجلس إدارة «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة»، من بينهم، البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس المركز، وأستاذ الأبحاث في جامعة كاليفورنيا، والأستاذ الزائر في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور أندرية جيم، من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، تقديراً لجهوده المشتركة في إجراء تجارب على مادة الـ «غرافين»، وجوديث دريسكول، من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وعن الزيارات الميدانية، قال البروفيسور السير أنتوني تشيثام: «أتاحت لنا الزيارات تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع مسؤولي الشركات وموظفيها، وتبادل الأفكار العلمية حول كيفية مساهمة المواد المتقدمة في تطوير عمليات الشركات التشغيلية، وتطبيق ابتكاراتها لتحسين الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز الاستدامة».

وأضاف البروفيسور السير أنتوني تشيثام: «قمنا كأعضاء لمجلس إدارة الورشة، بهذه الزيارات المهمة لشركات رأس الخيمة للعام الثاني على التوالي بهدف إطلاع مسؤوليها على فهم أكبر حول تطبيقات المواد المتقدمة، وعقد شراكات تعاون متينة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي على المدى الطويل في الإمارة».

وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، التي ينظمها «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة»، منصة عالمية مهمة للتعمّق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المواد المتقدمة إلى تحسين أداء المكونات، وتطوير الأنظمة لتكون أكثر إنتاجية ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود وغيرها.

وتقام «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» سنوياً، برعاية شركة «ستيفن روك»، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 80 مليون طن من الأحجار سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز