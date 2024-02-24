«تي إس إم سي» التايوانية لصناعة الرقائق تدشّن أول مصانعها في اليابان

افتتحت شركة «تي إس إم سي» العملاقة للرقائق السبت أول مصنع لها في اليابان سيسهم في ضمان استمرارية الإمدادات العالمية لهذه الأجهزة البالغة الأهمية، وفق ما أكّد مؤسس الشركة موريس تشانغ في حفل التدشين الرسمي للمنشأة البالغة تكلفتها 8.6 مليارات دولار.

يزوّد العملاق التايواني لصناعة أشباه الموصلات شركات كبرى عدة على غرار آبل وإنفيديا، ويصنّع نصف الإنتاج العالمي للرقائق التي تستخدم في كل التجهيزات الإلكترونية من الهواتف الذكية إلى الأقمار الاصطناعية ويُعتمد عليها بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

لكن عملاء «تي إس إم سي» وأيضاً الحكومات القلقة بشأن إمدادات أشباه الموصلات التي تكتسي أهمية حيوية لاقتصاداتها وقطاعاتها الدفاعية، تحض الشركة على إنتاج مزيد من الرقائق خارج الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وتثير مواقف الصين التي تزداد تشدداً حيال تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إذا اقتضى الأمر، قلقاً حول العالم إزاء الاعتماد على الجزيرة في إنتاج الرقائق ما دفع «تي إس إم سي» إلى تنويع مواقع إنتاجها.

وقال تشانغ البالغ 92 عاماً في ظهور علني نادر لدى مشاركته في حفل التدشين السبت، إن المصنع في جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب اليابان «سيسهم، على ما أعتقد، في تمتين إمدادات الرقائق لليابان والعالم».

وأضاف «كذلك سيسهم في إطلاق نهضة على صعيد تصنيع أشباه الموصلات في اليابان».

وقال كريس ميلر مؤلف كتاب «حرب الرقائق: المعركة من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم»، إن المصنع الجديد في اليابان هو «أبرز استثمار دولي لـ+تي إس إم سي+ منذ سنوات».

وأشار ميلر في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن هذا المصنع «سيوطّد العلاقة السياسية بين تايوان واليابان في وقت تسعى تايوان للتثبت من أن لديها أصدقاء أقوياء بمقدورهم مساعدتها على مواجهة الضغوط الصينية».

حوافز حكومية

ويعتبر تدشين مصنع «تي إس إم سي» ورقة رابحة لليابان التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأوروبا على اجتذاب شركات تصنيع أشباه الموصلات من خلال حوافز هائلة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في حفل التدشين إن اليابان «باتت موطئ قدم مهماً في إستراتيجية +تي إس إم سي+ العالمية».

وأضاف «لدي آمال كبيرة أيضاً بأن التبادل الاقتصادي بين اليابان وتايوان سيزداد حيوية».

أسهمت شركات على غرار «توشيبا» و«إن إي سي» في ترسيخ هيمنة اليابان في مجال الرقائق في ثمانينيات القرن الماضي، لكن المنافسة لا سيما من جانب كوريا الجنوبية وتايوان قلّصت حصّتها في السوق العالمية إلى نحو 10 بالمئة بعدما كانت قد تخطّت 50 بالمئة.

حالياً ترصد الحكومة اليابانية حوافز بأربعة تريليونات ين (26,7 مليار دولار) للمساعدة في زيادة مبيعات الرقائق المنتجة محلياً بثلاثة أضعاف إلى أكثر من 15 تريليون ين بحلول العام 2030.

ومصنع «تي إس إم سي» الجديد في بلدة كيكويو الذي تعهّدت الحكومة تحمّل أكثر من 40 بالمئة من تكاليفه (بمشاركة سوني ودينسو)، لن يكون الأخير.

فقد أعلنت «تي إس إم سي» هذا الشهر وبدعم «قوي» من الحكومة اليابانية، عن مشروع بناء منشأة ثانية لتصنيع رقائق أكثر تطوراً، وسط تقارير تفيد بأنها تتطلّع إلى بناء مصنع ثالث وربّما رابع.

وتتلقى شركات أخرى دعماً مالياً حكومياً على غرار «كيوكسيا» و«مايكرون» و«رابيدوس» في مشروع مشترك يضم «آي بي إم» وشركات يابانية لتصنيع رقائق 2 نانوميتر المتطورة.

لافتات ترحيب

كما أن «تي إس إم سي» بصدد بناء مصنع في ولاية أريزونا الأمريكية وتخطط لبناء آخر في ألمانيا سيكون الأول لها في أوروبا.

لكن اليابان تحظى بالأفضلية نظراً لقربها الجغرافي وخبرتها الكبيرة في القطاع، وسرعتها، أقلّه بالنسبة لمصنع كيكويو الذي استغرق بناؤه 22 شهراً فقط.

في مشهدية مناقضة في الولايات المتحدة التي أعلنت رصد 52,7 مليار دولار لتعزيز قطاعها، تأخر بناء مصنع أريزونا وسط نزاعات مع اتّحادات نقابية.

وقال تارو إيمامورا المسؤول المحلي في كيكويو في تصريح لفرانس برس «رأيت مصانع كثيرة بنتها شركات عدة، لكن مصنع +تي إس إم سي+ بني بسرعة ملحوظة».

متحدثاً في بلدية كيكويو، حيث رفعت لافتة كتب عليها «نرحّب بعمّال تي إس إم سي» قال إيمامورا إن «الجميع في البلدة، من الأطفال إلى الشيوخ، باتوا يعرفون كلمتي +رقائق+ و+تي إس إم سي+».

وتعدّ منطقة كوماموتو في كيوشو مركزاً لشركات أشباه الموصلات اليابانية، بما في ذلك الشركات المصنعة لآلات تصنيع الرقائق على غرار طوكيو إلكترون التي تقيم علاقات تجارية نشطة مع الصين.

لكن على غرار قطاعات أخرى في اليابان التي تعاني من شيخوخة السكان، يسود قلق بشأن إيجاد ما يكفي من العمال، خصوصاً مع ميل الطلاب المحليين للمغادرة أو تفضيلهم قطاعات مغايرة لقطاع الرقائق.

وقال البروفسور في المعهد الوطني للتكنولوجيا في كلية كوماموتو كينيتشيرو تاكاكورا في تصريح لفرانس برس إن الخريجين «أكثر اهتماماً بالبرمجيات».





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