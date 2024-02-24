النصر ينتزع فوزاً ثميناً أمام الجزيرة في أقوى مواجهات الدوري

أنتزع النصر 3 نقاط غالية من مضيفه الجزيرة بعد الفوز عليه 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين بعد مواجهة مثيرة تعتبر من أقوى مباريات المنافسة، نجح خلالها "العميد" في العودة من جديد إلى سكة الإنتصارات ليرفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما للمركز السابع، وبقى الجزيرة برصيد 20 نقطة في المركز السادس، وكانت المواجهة قد شهدت إحتساب ركلة جزاء للجزيرة في الزمن المهدر من عمر اللقاء نفذها على مبخوت ونجح أحمد شامبيه حارس العميد في التصدي لها ليلعب دورا كبيرا في منح فريقه نقاط الفوز.

وقدم الفريقان مباراة مفتوحة بالإعتماد على الأسلوب الهجومي مع تفوق الجزيرة في السيطرة على الكرة رغم تقدم العميد سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق عبد الله توري بتسديدة اصطدمت بالمدافع عبد الله أدريس وغيرت مسارها نحو الشباك.

وقاد الجزيرة هجوما مكثفا نتج عنه عدة فرص لم يتعامل معها على مبخوت بطريقته المعهودة وذلك بتسديد 3 كرات بعيدا عن الخشبات الثلاث، حتى ترجم مبخوت جهوده بهدف التعادل في الدقيقة 35 والذي أشعل اللقاء بين الفريقين.

وبعد العودة للشوط الثاني، تمكن الجزيرة من نيل الأفضلية وشن هجوما ضاغطا على مرمى ضيفه بحثا عن هدف التقدم، ما أجبر العميد إلى التراجع بعض الشي إلى المنطقة الدفاعية، وبعد عدة محاولات تمكن زايد الزعابي من وضع الجزيرة في المقدمة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 وواصل بعدها تفوقه مع عدم توقفه لإحراز هدف الأمان الثالث.

ومع تقدم دقائق اللعب نجح النصر في تنظيم صفوفه بشكل أفضل وبادل مضيفه الهجمات والسيطرة على الكرة ليرد بهدف التعادل من ضربة رأسية لقائد الفريق عادل تاعرابت في الدقيقة 72.

وبعد الهدف أرتفع إيقاع المباراة من الفريقين وسط حماس كبير من اللاعبين وتبادل الهجمات ونجح العميد في العودة للمقدمة من جديد بإضافة الهدف الثالث برأسية موسى ندياي في الدقيقة 85، وأعقبه في الزمن المهدر إحتساب ركلة جزاء للجزيرة نفذها علي مبخوت وتالق أحمد شامبيه في التصدي لها ببراعة، ليعلن بعدها الحكم صافرة النهاية باغلى انتصارات العميد.

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