الشارقة يكسب اتحاد كلباء بعشرة لاعبين

حقق الشارقة فوزاً غاليا على ضيفه اتحاد كلباء بهدف دون رد سجله كايو في الشوط الأول ليرتفع الشارقة برصيده إلى 26 نقطة وبقي الاتحاد في 13 نقطة، واستكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 40 بعد طرد خالد الظنحاني.

اتسم الشوط الأول بالندية مع تفوق شرقاوي في الناحية الهجومية بفضل وجود لاعبيه موسى ماريجا وعثمان كمارا وكايو لوكاس، ونجح دفاع اتحاد كلباء بقيادة محمد سبيل في التصدي لمعظم الهجمات، قبل أن ينجح كايو لوكاس في افتتاح التسجيل "ق 29" من هجمة أثارت جدلاً وتدخل فيها "الفار" بدأت من عثمان كمارا الذي لحق بالكرة في خط التماس ومررها لموسى ماريجا الذي حولها عرضية وقابلها كايو لوكاس في المرمى، وتدخل "الفار" للمرة الثانية في الدقيقة 40 عندما احتسب الحكم احمد سالم خلفان ركلة جزاء لاتحاد كلباء ارتكبها خالد الظنحاني، وبعد مراجعة "الفار” ألغى الحكم البطاقة الصفراء على الظنحاني ومنحه بطاقة حمراء واستبدل ركلة الجزاء بمخالفة على رأس الصندوق نفذها مهدي قائدي وضاعت في الخائط البشري، وتوقف اللعب 5 دقائق بسبب هذه الحالة وترتب عليها احتساب 7 دقائق وقت بديل، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف كايو.

وفي الشوط الثاني، وضح تأثر الشارقة بالنقص العددي مما جعله يميل أكثر للناحية الدفاعية والسيطرة على خط الوسط للحد من محاولات الضيوف الذين عملوا بجدية لتعديل النتيجة والاستفادة من النقص العددي، وتصدى عادل الحوسني حارس لتسديدة قوية قبل 10 دقائق من نهاية المباراة منع بها تعديل النتيجة واستمر صمود الشارقة في حماية مرماه مع الاعتماد على المرتدات حتى نهاية الوقت الأصلي، وأضاف الحكم 7 دقائق أيضاً وقت بديل، وواصل الحوسني تألقه بالتصدي لفرصة أخرى في الوقت البديل.

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