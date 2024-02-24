لطيفة بنت محمد تتوج الإيطالية باوليني بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس

توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، مساء اليوم، اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26، الفائزة بلقب النسخة 24 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار.

ونجحت باوليني في تحقيق لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية، عقب تغلبها على الروسية أنا كالينسكايا المصنفة الـ 40 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 ـ 4 و 5 ـ 7 و 5 ـ 7، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود واستغرقت ساعتين و16 دقيقة.

كما توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التشيكية كاترينا سينياكوفا والأسترالية ستورم هنتر بلقب منافسات الزوجي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد فوزهما في النهائي على الأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز بمجموعتين دون رد بواقع 6 ـ 4 و6 ـ 2 في ساعة و16 دقيقة.

تتويج

حضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وبفوزها بلقب النسخة 24، أصبحت باوليني ثاني لاعبة إيطالية تحرز لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد مواطنتها سارة إيراني بطلة نسخة 2016.

جائزة

وحصلت باوليني على جائزة المركز الأول البالغة 523 ألفاً و485 دولاراً، و1000 نقطة في تصنيفها العالمي، وتقترب من دخول قائمة أفضل 20 لاعبة في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات لأول مرة في مسيرتها، في المقابل حصدت كالينسكايا على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 308 آلاف و320 دولاراً، و650 نقطة، ما يمهد لها الطريق للتقدم خطوة كبيرة في التصنيف العالمي.

وأعربت اللاعبة الإيطالية عن سعادتها البالغة بتحقيق ثاني لقب في مسيرتها الاحترافية، وقالت: إن الفوز بلقب دبي إنجاز لا يصدق. وتألقت باوليني بشكل لافت في البطولة، حيث تفوقت على أبرز المصنفات من بينهنّ الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً في ربع النهائي واليونانية ماريا ساكاري المصنفة 11 عالمياً في الدور الـ16.

قرعة

من جهة أخرى، جاءت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق منافساتها بعد غد سهلة للروسي دانيل مدفيديف المصنف 4 عالمياً حامل اللقب بداية، حيث يواجه في الدور الأول الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو، كما جاءت سهلة أيضاً للروسي أندري روبليف المصنف 5 عالمياً وبطل نسخة 2022 بعد أن وضعته في مواجهة الصيني جانغ جيجن المصنف 48 عالمياً.

وابتسمت القرعة للبريطاني أندري موراي المصنف 50 وبطل نسخة 2017، حيث وضعته في مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 121 في الدور الأول. أما ممثل التنس العربي الوحيد في الجدول الرئيس للبطولة وهو الأردني عبد الله شلباية المصنف 230 عالمياً، فقد وضعته القرعة في مواجهة الهولندي تالون غريكسبور المصنف 28.

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