فودن يقود سيتي للفوز على بورنموث وتضييق الخناق على ليفربول المتصدر

فاز مانشستر سيتي بشق الأنفس 1-صفر على مضيفه بورنموث بهدف سجله فيل فودن ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى نقطة واحدة اليوم السبت.

وهز فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعدما مجهود جيد من إرلينج هالاند.

وبدا بورنموث قادرا على إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن ماركوس تافرنيير أهدر فرصتين محققتين وأخطأت ضربة رأس لعبها أنيس أونال طريقها إلى المرمى في الوقت القاتل.

وحصد سيتي 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غدا الأحد.

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