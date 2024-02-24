مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع هاتفياً لمناقشة نتائج مباحثات باريس وتوقعات بإنجاز صفقة تبادل قبل رمضان

أفادت القناة 12 العبرية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينيت" سيعقد اجتماعاً هاتفياً مساء اليوم لإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار في مباحثات التهدئة المنعقدة في باريس وتزايد التقديرات بقرب انعقاد صفقة تبادل مع حركة حماس قبل شهر رمضان.

وأشارت القناة إلى جملة الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها إلى اللحظة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الهدنة والتي تشمل عدد دفعات صفقات التبادل، وشروط التهدئة، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس".

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إسرائيل ستبدي ليونة كبيرة حول عودة النازحين إلى شمالي القطاع وإعادة الإعمار.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن هناك تقديرات بأن المفاوضات بشأن صفقة التهدئة ستكون سريعة جداً وقد تكتمل خلال أيام .

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.

هذا وأفاد موقع "إسرائيل 24" في تقرير نشره اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

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