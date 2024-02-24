مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع هاتفياً لمناقشة نتائج مباحثات باريس وتوقعات بإنجاز صفقة تبادل قبل رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت القناة 12 العبرية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينيت" سيعقد اجتماعاً هاتفياً مساء اليوم لإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار في مباحثات التهدئة المنعقدة في باريس وتزايد التقديرات بقرب انعقاد صفقة تبادل مع حركة حماس قبل شهر رمضان.
وأشارت القناة إلى جملة الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها إلى اللحظة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الهدنة والتي تشمل عدد دفعات صفقات التبادل، وشروط التهدئة، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إسرائيل ستبدي ليونة كبيرة حول عودة النازحين إلى شمالي القطاع وإعادة الإعمار.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن هناك تقديرات بأن المفاوضات بشأن صفقة التهدئة ستكون سريعة جداً وقد تكتمل خلال أيام .
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.
هذا وأفاد موقع "إسرائيل 24" في تقرير نشره اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
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