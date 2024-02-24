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بريطانيا تخصص قرابة 11 مليون دولار لدعم الجهود الانسانية في أوكرانيا

2/24/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 2 (كونا)-- أعلنت بريطانيا اليوم السبت تقديم مساعدات مالية بقيمة 5ر8 مليون جنيه إسترليني (قرابة 11 مليون دولار) لدعم جهود اغاثة الأوكرانيين الذي تأثروا من الحرب مع روسيا.
واوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان تزامنا مع الذكرى الثانية لبداية الحرب الروسية - الاوكرانية ان ستة ملايين جنيه (6ر7 ملايين دولار) سيتم تخصيصها لدعم المشاريع الإغاثية التي يديرها الصليب الأحمر الدولي.
واضافت ان 5ر2 مليون جنيه (حوالي 2ر3 مليون دولار) ستوجه لصندوق أوكرانيا الإنساني الذي يعمل بالتنسيق مع الامم المتحدة مشيرة إلى ان هذه المساعدات تعد جزءا من 357 مليون جنيه (452 مليون دولار) خصصتها بريطانيا للجهود الانسانية في أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس كشف يوم الخميس الماضي عن ارتفاع قيمة المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا منذ بداية الحرب والى غاية نهاية السنة المالية المقبلة إلى 7 مليارات جنيه (85ر8 مليار دولار) اضافة إلى 5 مليارات جنيه (32ر6 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية والاقتصادية.(النهاية)

م ر ن / م م ج



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