بريطانيا تخصص قرابة 11 مليون دولار لدعم الجهود الانسانية في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 2 (كونا)-- أعلنت بريطانيا اليوم السبت تقديم مساعدات مالية بقيمة 5ر8 مليون جنيه إسترليني (قرابة 11 مليون دولار) لدعم جهود اغاثة الأوكرانيين الذي تأثروا من الحرب مع روسيا.
واوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان تزامنا مع الذكرى الثانية لبداية الحرب الروسية - الاوكرانية ان ستة ملايين جنيه (6ر7 ملايين دولار) سيتم تخصيصها لدعم المشاريع الإغاثية التي يديرها الصليب الأحمر الدولي.
واضافت ان 5ر2 مليون جنيه (حوالي 2ر3 مليون دولار) ستوجه لصندوق أوكرانيا الإنساني الذي يعمل بالتنسيق مع الامم المتحدة مشيرة إلى ان هذه المساعدات تعد جزءا من 357 مليون جنيه (452 مليون دولار) خصصتها بريطانيا للجهود الانسانية في أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس كشف يوم الخميس الماضي عن ارتفاع قيمة المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا منذ بداية الحرب والى غاية نهاية السنة المالية المقبلة إلى 7 مليارات جنيه (85ر8 مليار دولار) اضافة إلى 5 مليارات جنيه (32ر6 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية والاقتصادية.(النهاية)
م ر ن / م م ج
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