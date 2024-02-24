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دوري روشن السعودي: الأهلي يفوز على الطائي 4-1 ضمن منافسات الجولة 21

2/24/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 2 (كونا) -- حقق فريق الأهلي اليوم السبت فوزا كبيرا على مضيفه الطائي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وافتتح الطائي أهداف اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل عن طريق لاعبه الغاني بيرناند مينساه في الدقيقة 43 في حين أدرك التعادل للأهلي مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الثامنة من الوقت الاضافي للشوط الاول.
وفي الشوط الثاني عاد فيرمينو ليضيف هدفه الاخر والثاني للفريق في الدقيقة 60 فيما عزز من تقدم (الاهلي) لاعبه الجزائري رياض محرز بهدف ثالث في الدقيقة 82 ليختتم الايفواري فرانك كيسيه اهداف اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة يحافظ الأهلي على المركز الثالث برصيد 43 نقطة في سلم ترتيب الدوري فيما بقي رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز ال16. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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