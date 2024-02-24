دوري روشن السعودي: الأهلي يفوز على الطائي 4-1 ضمن منافسات الجولة 21

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 2 (كونا) -- حقق فريق الأهلي اليوم السبت فوزا كبيرا على مضيفه الطائي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وافتتح الطائي أهداف اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل عن طريق لاعبه الغاني بيرناند مينساه في الدقيقة 43 في حين أدرك التعادل للأهلي مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الثامنة من الوقت الاضافي للشوط الاول.
وفي الشوط الثاني عاد فيرمينو ليضيف هدفه الاخر والثاني للفريق في الدقيقة 60 فيما عزز من تقدم (الاهلي) لاعبه الجزائري رياض محرز بهدف ثالث في الدقيقة 82 ليختتم الايفواري فرانك كيسيه اهداف اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة يحافظ الأهلي على المركز الثالث برصيد 43 نقطة في سلم ترتيب الدوري فيما بقي رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز ال16. (النهاية)
ف ن / ه س ص
MENAFN24022024000071011013ID1107894581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.