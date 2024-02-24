سفارة دولة الكويت لدى السويد تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة السويد حفل استقبال بالعيد الوطني ال 63 والذكرى ال 33 ليوم التحرير.
وذكرت سفارة الكويت لدى السويد في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت أن حفل الاستقبال حضره المدير العام بوزارة الخارجية السويدية للعلاقات الدولية داغ يولين دانفيلت ممثلا عن الحكومة السويدية ونائبة رئيس البرلمان السويدي يوليا كرونليد ولفيف من المسؤولين السويديين والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين في ستوكهولم.
وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى السويد المستشار عبد الله أبوشيبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا مستذكرا ببالغ الفخر والاعتزاز شهداءنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم الفداء والتضحية للوطن الغالي.
وأكد المستشار عبد الله أبو شيبة أن ما حققته دولة الكويت من تطور وانجازات على الأصعدة كافة أكسبها تقديرا واحتراما كبيرين من المجتمع الدولي معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية) ه س ص
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