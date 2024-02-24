سفارة دولة الكويت لدى السويد تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة السويد حفل استقبال بالعيد الوطني ال 63 والذكرى ال 33 ليوم التحرير.

وذكرت سفارة الكويت لدى السويد في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت أن حفل الاستقبال حضره المدير العام بوزارة الخارجية السويدية للعلاقات الدولية داغ يولين دانفيلت ممثلا عن الحكومة السويدية ونائبة رئيس البرلمان السويدي يوليا كرونليد ولفيف من المسؤولين السويديين والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين في ستوكهولم.

وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى السويد المستشار عبد الله أبوشيبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا مستذكرا ببالغ الفخر والاعتزاز شهداءنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم الفداء والتضحية للوطن الغالي.

وأكد المستشار عبد الله أبو شيبة أن ما حققته دولة الكويت من تطور وانجازات على الأصعدة كافة أكسبها تقديرا واحتراما كبيرين من المجتمع الدولي معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية) ه س ص