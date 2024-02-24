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الجيش الأمريكي يدمر صواريخ للحوثيين كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت أنه دمر سبعة صواريخ تابعة لجماعة الحوثي كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر الذي أصبح منطقة توترات متزايدة منذ نوفمبر الماضي على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي الدائرة في غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان "في 23 فبراير بين الساعة 30:12 ظهرا و15:7 مساء (بتوقيت صنعاء) دمرت قوات القيادة سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر".
وذكرت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أن الضربات جاءت في إطار "الدفاع عن النفس" مضيفة أن الصواريخ كانت "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وأكدت أن هذه الضربات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا".
وبدأت الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في الـ 12 من يناير الماضي وتقول الإدارة الأمريكية إن الهدف منها الحد من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. (النهاية)

ع س ج / م م ج



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