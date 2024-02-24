الجيش الأمريكي يدمر صواريخ للحوثيين كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت أنه دمر سبعة صواريخ تابعة لجماعة الحوثي كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر الذي أصبح منطقة توترات متزايدة منذ نوفمبر الماضي على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي الدائرة في غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان "في 23 فبراير بين الساعة 30:12 ظهرا و15:7 مساء (بتوقيت صنعاء) دمرت قوات القيادة سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر".
وذكرت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أن الضربات جاءت في إطار "الدفاع عن النفس" مضيفة أن الصواريخ كانت "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وأكدت أن هذه الضربات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا".
وبدأت الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في الـ 12 من يناير الماضي وتقول الإدارة الأمريكية إن الهدف منها الحد من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. (النهاية)
ع س ج / م م ج
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