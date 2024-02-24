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لبنان: كفر دبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية 2024

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 2 (كونا) -- اختارت المنظمة العربية للسياحة اليوم السبت بلدة كفر دبيان اللبنانية عاصمة السياحة العربية الشتوية عام 2024.
جاء ذلك في احتفال أقامته بلدية كفر دبيان التي تضم إحدى أهم محطات التزلج بالمنطقة بحضور وزير السياحة اللبناني وليد نصار والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية والمعنيين في القطاع السياحي والرياضي.
وجرى تنظيم برنامج احتفالي خاص بهذا اليوم شمل الانطلاق من بلدية كفر دبيان مرورا بمحطات سياحية متنوعة انتهاء بآثار بلدة "فقرا" الرومانية.
وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان بيار الأشقر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اختيار كفر دبيان عاصمة للسياحة الشتوية العربية لعام 2024 جاء لأنها "تمتلك البنية التحتية والتجهيزات الحديثة والمتكاملة" كموقع للتزلج ومقصد للسياحة الشتوية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا الحدث يبرز أهمية لبنان كبلد سياحي متعدد الوجهات السياحية التي تتيح للزوار خيارات متنوعة للاستمتاع بطبيعة البلاد ومقوماتها.
ولفت الأشقر إلى أن "ذلك يضيف إلى رصيد لبنان السياحي ويبرز موقعه على خريطة السياحة العالمية معربا عن أمله في أن يعم الاستقرار ليتمكن لبنان من الاستفادة من مميزاته الطبيعية".
ويضم منتجع المزار في كفر دبيان 42 منحدرا وعددا من حلبات التزلج التي تصل مساحتها إلى 80 كلم ويتراوح ارتفاع حلبة التزلج بين 1850 و2465 مترا عن سطح البحر.
ومن أهم محطات التزلج في لبنان إضافة الى المزار بكفر دبيان منطقة الأرز واللقلوق وفقرا والزعرور.
ويبدأ موسم التزلج في لبنان مع تساقط الثلوج في شهر ديسمبر ويمتد حسب كمية ونوعية الثلوج المتساقطة حتى نهاية شهر مارس.
وتشكل محطات التزلج التي تستقطب الآف الزوار المحرك الأساسي للرياضات الشتوية في لبنان التي تسهم في تعزيز السياحة من خلال تشغيل الفنادق والمطاعم والمحال التجارية والأندية الرياضية المنظمة للأنشطة الرياضية. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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