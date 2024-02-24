لبنان: كفر دبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية 2024

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 2 (كونا) -- اختارت المنظمة العربية للسياحة اليوم السبت بلدة كفر دبيان اللبنانية عاصمة السياحة العربية الشتوية عام 2024.
جاء ذلك في احتفال أقامته بلدية كفر دبيان التي تضم إحدى أهم محطات التزلج بالمنطقة بحضور وزير السياحة اللبناني وليد نصار والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية والمعنيين في القطاع السياحي والرياضي.
وجرى تنظيم برنامج احتفالي خاص بهذا اليوم شمل الانطلاق من بلدية كفر دبيان مرورا بمحطات سياحية متنوعة انتهاء بآثار بلدة "فقرا" الرومانية.
وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان بيار الأشقر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اختيار كفر دبيان عاصمة للسياحة الشتوية العربية لعام 2024 جاء لأنها "تمتلك البنية التحتية والتجهيزات الحديثة والمتكاملة" كموقع للتزلج ومقصد للسياحة الشتوية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا الحدث يبرز أهمية لبنان كبلد سياحي متعدد الوجهات السياحية التي تتيح للزوار خيارات متنوعة للاستمتاع بطبيعة البلاد ومقوماتها.
ولفت الأشقر إلى أن "ذلك يضيف إلى رصيد لبنان السياحي ويبرز موقعه على خريطة السياحة العالمية معربا عن أمله في أن يعم الاستقرار ليتمكن لبنان من الاستفادة من مميزاته الطبيعية".
ويضم منتجع المزار في كفر دبيان 42 منحدرا وعددا من حلبات التزلج التي تصل مساحتها إلى 80 كلم ويتراوح ارتفاع حلبة التزلج بين 1850 و2465 مترا عن سطح البحر.
ومن أهم محطات التزلج في لبنان إضافة الى المزار بكفر دبيان منطقة الأرز واللقلوق وفقرا والزعرور.
ويبدأ موسم التزلج في لبنان مع تساقط الثلوج في شهر ديسمبر ويمتد حسب كمية ونوعية الثلوج المتساقطة حتى نهاية شهر مارس.
وتشكل محطات التزلج التي تستقطب الآف الزوار المحرك الأساسي للرياضات الشتوية في لبنان التي تسهم في تعزيز السياحة من خلال تشغيل الفنادق والمطاعم والمحال التجارية والأندية الرياضية المنظمة للأنشطة الرياضية. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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