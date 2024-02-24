نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة يزور (كونا) ويجري مقابلة مع المدير العام للوكالة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت حيث كان في استقباله المدير العام للوكالة الدكتورة فاطمة السالم ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي وعدد من مسؤولي وموظفي الوكالة.
وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة مقابلة مع الدكتورة السالم تناولت قضايا مهمة في وزارتي الدفاع والداخلية سيتم عرضها قريبا على منصات وحسابات (كونا).(النهاية)
ط أ ب
MENAFN24022024000071011013ID1107894577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.