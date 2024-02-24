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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة يزور (كونا) ويجري مقابلة مع المدير العام للوكالة

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت حيث كان في استقباله المدير العام للوكالة الدكتورة فاطمة السالم ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي وعدد من مسؤولي وموظفي الوكالة.
وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة مقابلة مع الدكتورة السالم تناولت قضايا مهمة في وزارتي الدفاع والداخلية سيتم عرضها قريبا على منصات وحسابات (كونا).(النهاية)

ط أ ب




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