Sunday, 25 February 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تدين عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في السودان

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 2 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في السودان حيث يستمر النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويطل شبح المجاعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته القوت المسلحة السودانية بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد".
وأضاف ميلر أن "التقارير تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعرقل وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع كما نشعر بالقلق من قيام قوات الدعم السريع بنهب المنازل وكذلك الأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وعبر عن قلق الإدارة الأمريكية عن قلقها "من قيام كلا الجانبين (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) بمضايقة العاملين في المجال الإنساني وعرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة" داعيا الجيش وقوات الدعم السريع إلى "السماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كلا من الجيش وقوات الدعم السريع "بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وفي إعلان جدة بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم".
ودان "بشدة تصرفات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وكذلك بعض المسؤولين المدنيين لتقييد الحيز المدني والوصول إلى الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول وكذلك تأجيج الصراع العرقي وتجريم المجموعات التي تقدم الدعم للمجتمعات المتضررة من الصراع".
ونبه المتحدث إلى تصاعد "وتيرة خطاب الكراهية بما في ذلك التشهير بالأفراد الذين يدعون إلى وقف القتال وقد شهدنا استهداف لجان المقاومة والناشطين المؤيدين للسلام وقادة المجتمع وكذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحافيين بالإضافة إلى أعضاء الأحزاب السياسية".
وتابع المسؤول الأمريكي "إننا ندين على نحو لا لبس فيه هذه الأعمال فضلا عن تفشي الاغتصاب والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات المشينة ضد المدنيين السودانيين".
وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن نحو 25 مليون شخص أي ما يقارب نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي فيما يعيش خمسة ملايين في حالة طوارئ بسبب الجوع.
ويواجه النازحون الفارون من النزاع في السودان مآسي متعددة بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في حين يتعرض الأطفال الذين يعانون نقصا في التغذية لخطر أكبر للوفاة بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة خصوصا أنهم يفتقرون لخدمات صحية حيوية.
(النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN24022024000071011013ID1107894576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث