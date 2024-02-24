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وزير الداخلية بالوكالة: التعامل الحازم والفوري مع أي خروج عن القانون أو سلوكيات سلبية

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح اليوم السبت أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب والتعامل الحازم مع أي خروج عن القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة والحد من اي سلوكيات سلبية.
ودعا الشيخ فهد اليوسف الجميع خلال تفقده النقاط الأمنية لاحتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية برفقة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح وعدد من القيادات الامنية للاستمتاع والفرح والمشاركة في الاحتفالات مؤكدا لهم أن "إخوانهم رجال الامن سيكونون معهم وسوف يعملون لخدمتهم".
وطالب بسعة الصدر والابتسامة الدائمة بمشاركة الجميع من مواطنين ومقيمين في الفرح بهذه المناسبات الغالية مؤكدا على الحزم في تطبيق القانون على المخالفين.
وأشاد وزير الداخلية بالوكالة بجهود العناصر الامنية المتواجدة داعيا "الجميع الى التعاون مع رجال الامن".
والتقى الشيخ فهد اليوسف القيادات الأمنية والضباط والأفراد من مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في خطة تأمين الاحتفالات واستمع الى شرح كامل عن مسؤولياتهم وطبيعة واجباتهم ونطاق اختصاصاتهم ضمن خطة الانتشار في جميع محافظات دولة الكويت.
كما استمع إلى شرح لآلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة التي تنقل كافة الاحداث التي تجري فيها الاحتفالات.(النهاية)

ح م د / ط أ ب





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