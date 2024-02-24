وزير الداخلية بالوكالة: التعامل الحازم والفوري مع أي خروج عن القانون أو سلوكيات سلبية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح اليوم السبت أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب والتعامل الحازم مع أي خروج عن القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة والحد من اي سلوكيات سلبية.
ودعا الشيخ فهد اليوسف الجميع خلال تفقده النقاط الأمنية لاحتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية برفقة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح وعدد من القيادات الامنية للاستمتاع والفرح والمشاركة في الاحتفالات مؤكدا لهم أن "إخوانهم رجال الامن سيكونون معهم وسوف يعملون لخدمتهم".
وطالب بسعة الصدر والابتسامة الدائمة بمشاركة الجميع من مواطنين ومقيمين في الفرح بهذه المناسبات الغالية مؤكدا على الحزم في تطبيق القانون على المخالفين.
وأشاد وزير الداخلية بالوكالة بجهود العناصر الامنية المتواجدة داعيا "الجميع الى التعاون مع رجال الامن".
والتقى الشيخ فهد اليوسف القيادات الأمنية والضباط والأفراد من مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في خطة تأمين الاحتفالات واستمع الى شرح كامل عن مسؤولياتهم وطبيعة واجباتهم ونطاق اختصاصاتهم ضمن خطة الانتشار في جميع محافظات دولة الكويت.
كما استمع إلى شرح لآلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة التي تنقل كافة الاحداث التي تجري فيها الاحتفالات.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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