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الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (خيتافي) برباعية نظيفة

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 2 (كونا) -- حقق (برشلونة) فوزا ثمينا على (خيتافي) بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة 20 فيما أضاف زميله جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53 على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
وفي الدقيقة 61 عزز فرينكي دي يونج بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 فيما اختتم فرمين لوبيز بهدف رابع وأخير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (خيتافي) عند 34 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل (اتلتيكو مدريد) الرابع ضيفا على (ألمريا) في وقت لاحق الليلة فيما يستضيف المتصدر (ريال مدريد) منافسه (إشبيلية) غدا السبت ويختتم (جيرونا) الجولة باستضافة (رايو باييكانو) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

ه ن د / م م ج



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