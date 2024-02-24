الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (خيتافي) برباعية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 2 (كونا) -- حقق (برشلونة) فوزا ثمينا على (خيتافي) بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة 20 فيما أضاف زميله جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53 على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
وفي الدقيقة 61 عزز فرينكي دي يونج بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 فيما اختتم فرمين لوبيز بهدف رابع وأخير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (خيتافي) عند 34 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل (اتلتيكو مدريد) الرابع ضيفا على (ألمريا) في وقت لاحق الليلة فيما يستضيف المتصدر (ريال مدريد) منافسه (إشبيلية) غدا السبت ويختتم (جيرونا) الجولة باستضافة (رايو باييكانو) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
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