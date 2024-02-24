Sunday, 25 February 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة اليمنية تنفذ حملة لتلقيح 3ر1 مليون طفل ضد شلل الأطفال

2/24/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 – 2 (كونا) –- أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم السبت عن إطلاق حملة وطنية للتحصين ضد شلل الأطفال تستهدف نحو 3ر1 مليون طفل في 12 محافظة خاضعة للحكومة الشرعية في وقت يتفشى الوباء بشكل مقلق في المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي التي تحظر اللقاحات.
وقال وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح في تصريح صحفي إن التحصين هو السبيل الأوحد المستخدم في جميع دول العالم لحماية الأطفال من خطر الشلل.
وأضاف بحيبح أن وزارته استكملت التحضيرات الفنية اللازمة لتنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال في جولتها الاحترازية الأولى والمقرر انطلاقها غدا الأحد بدعم من شركاء القطاع الصحي.
وأوضح أن الحملة التي ستنفذ من منزل إلى منزل ستستهدف خلال أيامها الثلاث أكثر من 29ر1 مليون طفل دون الخامسة من العمر في 12 محافظة محررة.
ودعا السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والفعاليات السياسية والدينية وأولياء الأمور لمؤازرة ودعم فرق التحصين لإنجاح الحملة التي تهدف الى خلق المناعة لدى الأطفال.
وأشاد بالتقدم الذي حققته وزارته خلال الجولات السابقة لمواجهة فيروس شلل الأطفال حيث لم تسجل أي حالات في المحافظات المحررة منذ 16 فبراير 2022.
وخلال الأعوام الماضية سجلت منظمات الصحة العالمية و(يونيسيف) تفشيا لافتا لمرض شلل الأطفال في عدة محافظات يمنية خاضعة لميليشيات الحوثي التي تمنع حملات التحصين للأطفال وذلك للمرة الأولى بعد إعلان خلو اليمن من الوباء في عام 2005. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN24022024000071011013ID1107894573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث