الصحة اليمنية تنفذ حملة لتلقيح 3ر1 مليون طفل ضد شلل الأطفال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 – 2 (كونا) –- أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم السبت عن إطلاق حملة وطنية للتحصين ضد شلل الأطفال تستهدف نحو 3ر1 مليون طفل في 12 محافظة خاضعة للحكومة الشرعية في وقت يتفشى الوباء بشكل مقلق في المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي التي تحظر اللقاحات.
وقال وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح في تصريح صحفي إن التحصين هو السبيل الأوحد المستخدم في جميع دول العالم لحماية الأطفال من خطر الشلل.
وأضاف بحيبح أن وزارته استكملت التحضيرات الفنية اللازمة لتنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال في جولتها الاحترازية الأولى والمقرر انطلاقها غدا الأحد بدعم من شركاء القطاع الصحي.
وأوضح أن الحملة التي ستنفذ من منزل إلى منزل ستستهدف خلال أيامها الثلاث أكثر من 29ر1 مليون طفل دون الخامسة من العمر في 12 محافظة محررة.
ودعا السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والفعاليات السياسية والدينية وأولياء الأمور لمؤازرة ودعم فرق التحصين لإنجاح الحملة التي تهدف الى خلق المناعة لدى الأطفال.
وأشاد بالتقدم الذي حققته وزارته خلال الجولات السابقة لمواجهة فيروس شلل الأطفال حيث لم تسجل أي حالات في المحافظات المحررة منذ 16 فبراير 2022.
وخلال الأعوام الماضية سجلت منظمات الصحة العالمية و(يونيسيف) تفشيا لافتا لمرض شلل الأطفال في عدة محافظات يمنية خاضعة لميليشيات الحوثي التي تمنع حملات التحصين للأطفال وذلك للمرة الأولى بعد إعلان خلو اليمن من الوباء في عام 2005. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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