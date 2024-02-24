الحسين إربد يتفوق على شباب الأردن ويحافظ على صدارة دوري المحترفين

الحسين إربد يتفوق على شباب الأردن ويحافظ على صدارة دوري المحترفين
التاريخ
2/24/2024 2:34:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- حافظ الحسين إربد على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه اليوم السبت على شباب الأردن.
وفاز الحسين إربد في اليوم الأول من الجولة الأولي لمرحلة إياب الدوري في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي بهدف دون رد، سجله فرناندو ناثان من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز رفع الحسين رصيده إلى 34 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 13 نقطة في المركز السابع.
وتستكمل مباريات الأسبوع يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
24/02/2024 22:09:29
MENAFN24022024000117011021ID1107894572
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