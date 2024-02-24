الحسين إربد يتفوق على شباب الأردن ويحافظ على صدارة دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- حافظ الحسين إربد على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه اليوم السبت على شباب الأردن.

وفاز الحسين إربد في اليوم الأول من الجولة الأولي لمرحلة إياب الدوري في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي بهدف دون رد، سجله فرناندو ناثان من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الحسين رصيده إلى 34 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 13 نقطة في المركز السابع.

وتستكمل مباريات الأسبوع يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

24/02/2024 22:09:29