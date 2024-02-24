أرباح الأسواق الحرة تنخفض وصولا إلى 7.6 مليون دينار العام الماضي

أرباح الأسواق الحرة تنخفض وصولا إلى 7.6 مليون دينار العام الماضي
التاريخ
2/24/2024 2:34:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- ارتفعت مبيعات شركة الأسواق الحرة للعام 2023 بنسبة 20 بالمئة، مقارنة مع العام 2022، حيث ارتفعت المبيعات بقيمة 13.5 مليون دينار.
وذكرت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان أن أرباح الشركة الصافية انخفضت وصولا إلى 7.6 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 8.4 مليون دينار لعام 2022.
وبلغ إجمالي الربح التشغيلي للشركة 25.5 مليون دينار مقارنة مع 22.6 مليون دينار للفترة فترة المقارنة.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
24/02/2024 22:03:11
MENAFN24022024000117011021ID1107894570
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