أرباح الأسواق الحرة تنخفض وصولا إلى 7.6 مليون دينار العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- ارتفعت مبيعات شركة الأسواق الحرة للعام 2023 بنسبة 20 بالمئة، مقارنة مع العام 2022، حيث ارتفعت المبيعات بقيمة 13.5 مليون دينار.

وذكرت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان أن أرباح الشركة الصافية انخفضت وصولا إلى 7.6 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 8.4 مليون دينار لعام 2022.

وبلغ إجمالي الربح التشغيلي للشركة 25.5 مليون دينار مقارنة مع 22.6 مليون دينار للفترة فترة المقارنة.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

24/02/2024 22:03:11