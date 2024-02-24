حوارية عن المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 شباط (بترا)-نظمت جمعية سيدات سحم الخيرية، اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية النساء العربيات في الأردن، جلسة حوارية عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وذلك ضمن مشروع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية
وقال مديرة المشروع سوسن أبو عودة إن المشروع يهدف إلى المساهمة في التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والأمن والسلام في دول الشرق الأوسط من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني النسوية لتمكن المرأة من الاضطلاع بدورها النهضوي في مناحي الحياة كافة.
واشتملت الورشة على جلستين حواريتين تحدثت بالجلسة الأولى المدربة نور الدوري عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية كأحد مقاييس تقدم الشعوب، داعية المرأة الأردنية للتغلب على ظروفها المحيطة بها، وتحويل التحديات إلى فرص لتتمكّن من السير نحو الأمام وتحقيق أهدافها التي تتطلع إليها كشريك فاعل استراتيجي في نجاح العملية الانتخابية.
وخلال الجلسة الثانية، أشار رئيس مجلس شباب 21 حمزة طاشمان إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، وذلك انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية.
وأضاف أن تخوف بعض الشباب من المشاركة في الحياة السياسية بدعوى وجود مخاطر سلبية تحيط بهذه المشاركة وتهدد مستقبلهم العلمي والعملي أمر غير صحيح، وأن انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي محط اهتمام ومتابعة وبضمان من جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا أن المشاركة الفاعلة للشباب تعني أنهم الشريك الفعلي في عملية صنع القرار والشباب اليوم أمام فرصة تاريخية لتطوير الحياة الديمقراطية في الأردن من خلال ما تضمنته التشريعات التي تم إقرارها من مجلس الأمة.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
24/02/2024 21:46:36
MENAFN24022024000117011021ID1107894569
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