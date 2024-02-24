حوارية عن المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 شباط (بترا)-نظمت جمعية سيدات سحم الخيرية، اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية النساء العربيات في الأردن، جلسة حوارية عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وذلك ضمن مشروع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية

وقال مديرة المشروع سوسن أبو عودة إن المشروع يهدف إلى المساهمة في التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والأمن والسلام في دول الشرق الأوسط من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني النسوية لتمكن المرأة من الاضطلاع بدورها النهضوي في مناحي الحياة كافة.

واشتملت الورشة على جلستين حواريتين تحدثت بالجلسة الأولى المدربة نور الدوري عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية كأحد مقاييس تقدم الشعوب، داعية المرأة الأردنية للتغلب على ظروفها المحيطة بها، وتحويل التحديات إلى فرص لتتمكّن من السير نحو الأمام وتحقيق أهدافها التي تتطلع إليها كشريك فاعل استراتيجي في نجاح العملية الانتخابية.

وخلال الجلسة الثانية، أشار رئيس مجلس شباب 21 حمزة طاشمان إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، وذلك انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية.

وأضاف أن تخوف بعض الشباب من المشاركة في الحياة السياسية بدعوى وجود مخاطر سلبية تحيط بهذه المشاركة وتهدد مستقبلهم العلمي والعملي أمر غير صحيح، وأن انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي محط اهتمام ومتابعة وبضمان من جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا أن المشاركة الفاعلة للشباب تعني أنهم الشريك الفعلي في عملية صنع القرار والشباب اليوم أمام فرصة تاريخية لتطوير الحياة الديمقراطية في الأردن من خلال ما تضمنته التشريعات التي تم إقرارها من مجلس الأمة.

--(بترا)





ا.ح/أز/ هـ ح

24/02/2024 21:46:36