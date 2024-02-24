شركس: سياسة البنك المركزي النقدية عززت الثقة بالاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 24 شباط (بترا)- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن سياسة البنك المركزي النقدية خلال العامين الماضيين ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار.

وقال إن نتائج السياسة النقدية تمت وسط بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، وتُرجمت هذه الثقة باستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 17.9 بالمئة في نهاية عام 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا.

وقال شركس إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت إلى مستويات قياسية بلغت حالياً 18.2 مليار، وتكفي لتغطية 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وأضاف "يأتي ذلك إلى جانب المساهمة في بقاء معدل التضخم، الذي بلغ 2.1 بالمئة العام الماضي، وانخفض إلى 2 بالمئة في كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في عام 2022، ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، وبما يحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "السياسة النقدية كأداة للاستقرار الاقتصادي"، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن الصالون الاقتصادي أخيرا، بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، وعدد من الخبراء والمختصين بشأن الاقتصادي.

وأشار شركس إلى أن الثقة بالاقتصاد عموما، وبالدينار كعملة جاذبة للادخار، فضلاً عن قوة القطاع المصرفي ومتانته، كانت من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار، لتسجل نحو 43.7 مليار دينار.

وقال، بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم السبت، إنه برغم السياسة النقدية التشددية ورفع أسعار الفائدة، إلا ان التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 2.6 بالمئة، أو ما مقداره 838 مليون دينار، ليبلغ رصيدها حوالي 33.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

واكد أن الحفاظ على الاستقرار النقدي هو هدف رئيس للبنك المركزي وأولويته الأولى، مشيراً إلى أن الاستقرار ركن أساسي من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن السياسات الاقتصادية، ومنها النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

وقال "من الطبيعي، في أثناء عمل الاقتصاد، أن تتبع سياسات تشددية أو توسعية لضمان عدم خروج الاقتصاد عن هذا المسار، وهذا الأمر يحكمه الدورات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات كل مرحلة".

واكد أن السياسة النقدية لا يحكمها مسار محدد مسبقاً لاتجاهها، بل تتخذ قراراتها وفق البيانات المتاحة، وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية.

ولفت شركس، خلال الجلسة التي أدارها الدكتور وسام الربضي، إلى أن البنك المركزي حقق قصة نجاح في بسط دعائم الاستقرار النقدي في المملكة وبلورته إلى واقع ملموس على مدى أكثر من عقدين، رغم تحديات عديدة تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، كتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والربيع العربي في المنطقة في عام 2011، وجائحة كورونا في عام 2020، وأخيرا الموجة التضخمية العالمية.

وبين أن قرارات البنك برفع أسعار الفائدة خلال هذه الموجة جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية، مؤكدا أن الاستقرار النقدي الذي ينعم به الأردن شكل دعامة لتحقيق إنجازات اقتصادية ومكتسبات مهمة خلال السنوات الماضية، وتحديداً في عام 2023، وسط بيئة عالمية هشة، والحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم

وقال إن من أبرز هذه الإنجازات المضي قدماً بنهج الإصلاح المالي والهيكلي من خلال استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد التزام الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعبور إلى برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق لمواصلة أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع، إلى جانب النظرة الائتمانية المستقرة التي يتمتع بها الأردن من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني، فضلاً رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.

وأكد شركس أن عام 2023 لم يقتصر على تحقيق إنجازات فحسب، بل حقق أداء إيجابيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الدخل السياحي، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل الاقتصاد نمواً نسبته 2.6 بالمئة لعام 2023، مع التوقعات بأن يستقر عند هذه النسبة في عام 2024، وذلك بافتراض عدم تفاقم تداعيات الحرب في غزة وتعمق التوترات في البحر الأحمر، التي تنعكس على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار الى أن الاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والأدوات ما يمكنه من مواجهة الأزمة، والخروج منها بأقل التكاليف.

--(بترا)





م ف/ ن ح/ف ق





24/02/2024 21:51:51