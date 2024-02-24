3 ميداليات جديدة لمنتخب الكراتيه للشباب والناشئين ببطولة الدوري العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الناشئين، اليوم السبت، 3 ميداليات (فضية واحدة وبرونزيتان)، وذلك في ثالث أيام الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة في إمارة الفجيرة بالإمارات.
وجاءت الميدالية الفضية من خلال اللاعب حاتم الحراسيس ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، فيما تحققت الميداليتان البرونزيتان عبر أحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) وهاني رشيد (وزن تحت 57 كغم).
وبهذه الميداليات الثلاث، رفع الأردن رصيده من الميداليات في البطولة إلى 7 ميداليات ملونة من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
24/02/2024 21:25:20
MENAFN24022024000117011021ID1107894567
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