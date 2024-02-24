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3 ميداليات جديدة لمنتخب الكراتيه للشباب والناشئين ببطولة الدوري العالمي

2/24/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الناشئين، اليوم السبت، 3 ميداليات (فضية واحدة وبرونزيتان)، وذلك في ثالث أيام الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة في إمارة الفجيرة بالإمارات.
وجاءت الميدالية الفضية من خلال اللاعب حاتم الحراسيس ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، فيما تحققت الميداليتان البرونزيتان عبر أحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) وهاني رشيد (وزن تحت 57 كغم).
وبهذه الميداليات الثلاث، رفع الأردن رصيده من الميداليات في البطولة إلى 7 ميداليات ملونة من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
24/02/2024 21:25:20

MENAFN24022024000117011021ID1107894567

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