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النهج الجديد يطلق أول قائمة حزبية في جامعة حكومية

2/24/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- أعلن رئيس لجنة طلبة الجامعات في الجامعة الأردنية بحزب النهج الجديد، أحمد الوعيدي، عن إطلاق قائمة "النهج"، اليوم السبت، والتي تعتبر أول قائمة حزبية في جامعة حكومية.
وجاء الإعلان عن القائمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، على هامش إطلاق الحزب لبرنامجه الحزبي الانتخابي، حيث ستشارك القائمة بانتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية.
وتهدف القائمة إلى إرشاد الطلبة إلى المصادر الدراسية السليمة، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الجدول الدراسي، بالإضافة إلى توفير مصادر دراسية مساندة للطلبة، وتكوين مجتمع جامعي فعال ونشط وصقل المهارات والمعارف اللامنهجية لدى الطلبة، وإيجاد مظلة ومرجعية تعني بأهم المشاكل والتحديات التي تواجه الطلاب خلال مرحلتهم الجامعية، مثل القروض والمنح والمساعدات وما يصاحبها من إشكاليات وتحديات وعوائق عديده.
--(بترا)
ع ح /أز/ هـ ح
24/02/2024 21:24:31

MENAFN24022024000117011021ID1107894566

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