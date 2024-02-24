النهج الجديد يطلق أول قائمة حزبية في جامعة حكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- أعلن رئيس لجنة طلبة الجامعات في الجامعة الأردنية بحزب النهج الجديد، أحمد الوعيدي، عن إطلاق قائمة "النهج"، اليوم السبت، والتي تعتبر أول قائمة حزبية في جامعة حكومية.
وجاء الإعلان عن القائمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، على هامش إطلاق الحزب لبرنامجه الحزبي الانتخابي، حيث ستشارك القائمة بانتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية.
وتهدف القائمة إلى إرشاد الطلبة إلى المصادر الدراسية السليمة، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الجدول الدراسي، بالإضافة إلى توفير مصادر دراسية مساندة للطلبة، وتكوين مجتمع جامعي فعال ونشط وصقل المهارات والمعارف اللامنهجية لدى الطلبة، وإيجاد مظلة ومرجعية تعني بأهم المشاكل والتحديات التي تواجه الطلاب خلال مرحلتهم الجامعية، مثل القروض والمنح والمساعدات وما يصاحبها من إشكاليات وتحديات وعوائق عديده.
--(بترا)
ع ح /أز/ هـ ح
24/02/2024 21:24:31
MENAFN24022024000117011021ID1107894566
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