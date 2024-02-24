انخفاض أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية الصافية إلى 5 مليون دينار العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط(بترا)- انخفضت أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية الصافية بعد الضريبة خلال عام 2023 لتصل إلى 5 مليون دينار مقابل 6.7 مليون دينار للعام 2022.

وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان، اإن موجودات البنك لعام 2023 ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة، لتبلغ 1.396 مليار دينار مع نهاية العام، مقابل 1.351 مليار دينار في نهاية العام 2022، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية في عام 2023 لتصل إلى 46.165 مليون دينار، مقابل 43.106 مليون دينار في نهاية عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 7.1 بالمئة.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.1 بالمئة لتصل إلى 877 مليون دينار في العام 2023 مقابل 842 مليون دينار في العام 2022.

يشار إلى أن هذه النتائج مازالت أولية؛ حيث أنها خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

24/02/2024 20:55:17