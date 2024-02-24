انخفاض أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية الصافية إلى 5 مليون دينار العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط(بترا)- انخفضت أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية الصافية بعد الضريبة خلال عام 2023 لتصل إلى 5 مليون دينار مقابل 6.7 مليون دينار للعام 2022.
وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان، اإن موجودات البنك لعام 2023 ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة، لتبلغ 1.396 مليار دينار مع نهاية العام، مقابل 1.351 مليار دينار في نهاية العام 2022، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية في عام 2023 لتصل إلى 46.165 مليون دينار، مقابل 43.106 مليون دينار في نهاية عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 7.1 بالمئة.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.1 بالمئة لتصل إلى 877 مليون دينار في العام 2023 مقابل 842 مليون دينار في العام 2022.
يشار إلى أن هذه النتائج مازالت أولية؛ حيث أنها خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
24/02/2024 20:55:17
MENAFN24022024000117011021ID1107894565
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