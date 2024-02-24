القطاونة مراقبا عاما لجمعية جماعة الإخوان المسلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- انتخب مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، المحامي محمد جميل عبد الرحمن القطاونة مراقبًا عامًا للجمعية للسنوات الأربعة المقبلة.

كما انتخب المجلس خلال جلسته العادية الثانية، بحضور مندوب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خليل عسكر العقاربة نائبًا للمراقب العام، وعضوية المكتب التنفيذي: نصري بركات المحادين، محمد الرنتاوي، ومروان بني أحمد، ومحمد الشرمان، وأيمن الزقيبة، وعلي الطراونة، وعيسى البواريد.

--(بترا)

ع ح/أز/ هـ ح

24/02/2024 20:49:16

