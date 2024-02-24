القطاونة مراقبا عاما لجمعية جماعة الإخوان المسلمين

القطاونة مراقبا عاما لجمعية جماعة الإخوان المسلمين
التاريخ
2/24/2024 2:33:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- انتخب مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، المحامي محمد جميل عبد الرحمن القطاونة مراقبًا عامًا للجمعية للسنوات الأربعة المقبلة.
كما انتخب المجلس خلال جلسته العادية الثانية، بحضور مندوب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خليل عسكر العقاربة نائبًا للمراقب العام، وعضوية المكتب التنفيذي: نصري بركات المحادين، محمد الرنتاوي، ومروان بني أحمد، ومحمد الشرمان، وأيمن الزقيبة، وعلي الطراونة، وعيسى البواريد.
--(بترا)
ع ح/أز/ هـ ح
24/02/2024 20:49:16
MENAFN24022024000117011021ID1107894563
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