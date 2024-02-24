57.7 مليون دينار صافي أرباح بنك الاتحاد العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط(بترا)- بلغت موجودات بنك الاتحاد في 31 كانون الأول 2023 نحو 7.42 مليار دينار، مقابل 6.69 مليار دينار في 31 كانون الأول 2022، بمقدار نمو 729 مليون دينار (ما نسبته 10.9بالمئة).

وبحسب إفصاح للبنك على موقع بورصة عمان، بلغ إجمالي إيرادات الدخل للبنك 263.5 مليون دينار لعام 2023 مقابل 227 مليون دينار لعام 2022 بمقدار زيادة 36.5 مليون دينار (ما نسبته 16.1 بالمئة).

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للبنك 57.7 مليون دينار لعام 2023 مقابل 43.8 مليون دينار لعام 2022 بمقدار زيادة 13.9 مليون دينار (بنسبة زيادة 31.82 بالمئة).

فيما بلغ مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك 479 مليون دينار لعام 2023 مقابل 453 مليون دينار لعام 2022 بمقدار زيادة 26 مليون دينار (ما نسبته 5.7 بالمئة).

وذكر الإفصاح أن مجلس الإدارة أوصي الهيئة العامة للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 مليون دينار بنسبة 10 بالمئة من رأس المال، علما أن هذه النسبة خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامه للمساهمين.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

24/02/2024 20:16:10