57.7 مليون دينار صافي أرباح بنك الاتحاد العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط(بترا)- بلغت موجودات بنك الاتحاد في 31 كانون الأول 2023 نحو 7.42 مليار دينار، مقابل 6.69 مليار دينار في 31 كانون الأول 2022، بمقدار نمو 729 مليون دينار (ما نسبته 10.9بالمئة).
وبحسب إفصاح للبنك على موقع بورصة عمان، بلغ إجمالي إيرادات الدخل للبنك 263.5 مليون دينار لعام 2023 مقابل 227 مليون دينار لعام 2022 بمقدار زيادة 36.5 مليون دينار (ما نسبته 16.1 بالمئة).
وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للبنك 57.7 مليون دينار لعام 2023 مقابل 43.8 مليون دينار لعام 2022 بمقدار زيادة 13.9 مليون دينار (بنسبة زيادة 31.82 بالمئة).
فيما بلغ مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك 479 مليون دينار لعام 2023 مقابل 453 مليون دينار لعام 2022 بمقدار زيادة 26 مليون دينار (ما نسبته 5.7 بالمئة).
وذكر الإفصاح أن مجلس الإدارة أوصي الهيئة العامة للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 مليون دينار بنسبة 10 بالمئة من رأس المال، علما أن هذه النسبة خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامه للمساهمين.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
24/02/2024 20:16:10
MENAFN24022024000117011021ID1107894562
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