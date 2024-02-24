تعادل معان والجليل في افتتاح مرحلة الإياب من دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- انطلقت، اليوم السبت، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل فريقا معان والجليل في افتتاح الجولة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، دون أهداف، ليرفع معان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 6، فيما رفع الجليل رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب يومي الأحد والاثنين.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

24/02/2024 20:09:08