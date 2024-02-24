تعادل معان والجليل في افتتاح مرحلة الإياب من دوري المحترفين

تعادل معان والجليل في افتتاح مرحلة الإياب من دوري المحترفين
التاريخ
2/24/2024 2:33:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- انطلقت، اليوم السبت، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل فريقا معان والجليل في افتتاح الجولة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، دون أهداف، ليرفع معان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 6، فيما رفع الجليل رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع.
وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب يومي الأحد والاثنين.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
24/02/2024 20:09:08
MENAFN24022024000117011021ID1107894561
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