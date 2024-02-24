110 مليون دينار إيرادات العقود التأمينية لمجموعة الخليج العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)-بلغت إيرادات عقود التأمين لشركة مجموعة الخليج للتأمين نحو 110 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 101.3 مليون دينار عام 2022.
وبلغت مصروفات عقود التأمين قرابة 85.5 مليون دينار مقارنة مع 83.5 مليون دينار للفترة نفسها المقارنة.
وذكرت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان أن أرباح الشركة قبل الضريبة العام الماضي بلغت قرابة 9.7 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار أرباح عام 2022، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة 7.8 مليون دينار صافي أرباح الشركة لعام 2022.
وكانـت ربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.365) في 2023 مقارنـة بربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.301).
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للشركة للعام الماضي نحو 120.6 مليون دينار مقارنة مع 115.1 مليون دينار عام 2022.
يذكر أن راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلغ 26 مليون دينار.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
24/02/2024 20:03:13
MENAFN24022024000117011021ID1107894560
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