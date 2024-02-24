110 مليون دينار إيرادات العقود التأمينية لمجموعة الخليج العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)-بلغت إيرادات عقود التأمين لشركة مجموعة الخليج للتأمين نحو 110 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 101.3 مليون دينار عام 2022.

وبلغت مصروفات عقود التأمين قرابة 85.5 مليون دينار مقارنة مع 83.5 مليون دينار للفترة نفسها المقارنة.

وذكرت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان أن أرباح الشركة قبل الضريبة العام الماضي بلغت قرابة 9.7 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار أرباح عام 2022، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة 7.8 مليون دينار صافي أرباح الشركة لعام 2022.

وكانـت ربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.365) في 2023 مقارنـة بربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.301).

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للشركة للعام الماضي نحو 120.6 مليون دينار مقارنة مع 115.1 مليون دينار عام 2022.

يذكر أن راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلغ 26 مليون دينار.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

24/02/2024 20:03:13