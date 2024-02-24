حزب إرادة يعقد لقاء في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 24 شباط (بترا)- محمد العساسفة وأثير الطراونة- نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة في مقر الحزب بالكرك، اليوم السبت، لقاء مع رؤساء المجالس البلدية واللامركزية وأعضاء المجالس الأعضاء في الحزب بمحافظات الجنوب.
وهدف اللقاء إلى الاستماع من فريق الإدارة المحلية في الجنوب للتحديات التي تواجه مجالس المحافظات والبلديات والحلول والمقترحات التي تساهم بتصور واضح لتطوير الإدارة المحلية في برنامج الحزب.
وقال الأمين العام للحزب، نضال البطانية، إن لجنة الإدارة المحلية في الحزب تعمل على وضع الخطوط العريضة لبرنامج الحزب للوصول إلى مسودة ستعرض على أعضاء الإدارة المحلية لمناقشتها والحصول على تغذية راجعة منهم حولها لاعداد برنامج الحزب للإدارة المحلية.
وأضاف أن أعضاء الحزب من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات هم الخبراء في الإدارة المحلية وجزء من الفريق الاستشاري الذي سيطلع على جميع مراحل إعداد برنامج الحزب في هذا المجال.
وقدم رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والأعضاء مداخلات حول تحديات العمل البلدي ومجالس المحافظات، ومن أبرزها افتقار مجالس المحافظات للرقابة على المشاريع وعدم تدوير موازنة مجالس المحافظات وقصر السنة المالية التي لا تكفي لتنفيذ المشاريع وقلة موازنات مجالس المحافظات.
--(بترا)
م ع/أ ط/أز/ هـ ح
24/02/2024 19:59:58
MENAFN24022024000117011021ID1107894559
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