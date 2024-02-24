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حزب إرادة يعقد لقاء في الكرك

2/24/2024 2:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 24 شباط (بترا)- محمد العساسفة وأثير الطراونة- نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة في مقر الحزب بالكرك، اليوم السبت، لقاء مع رؤساء المجالس البلدية واللامركزية وأعضاء المجالس الأعضاء في الحزب بمحافظات الجنوب.
وهدف اللقاء إلى الاستماع من فريق الإدارة المحلية في الجنوب للتحديات التي تواجه مجالس المحافظات والبلديات والحلول والمقترحات التي تساهم بتصور واضح لتطوير الإدارة المحلية في برنامج الحزب.
وقال الأمين العام للحزب، نضال البطانية، إن لجنة الإدارة المحلية في الحزب تعمل على وضع الخطوط العريضة لبرنامج الحزب للوصول إلى مسودة ستعرض على أعضاء الإدارة المحلية لمناقشتها والحصول على تغذية راجعة منهم حولها لاعداد برنامج الحزب للإدارة المحلية.
وأضاف أن أعضاء الحزب من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات هم الخبراء في الإدارة المحلية وجزء من الفريق الاستشاري الذي سيطلع على جميع مراحل إعداد برنامج الحزب في هذا المجال.
وقدم رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والأعضاء مداخلات حول تحديات العمل البلدي ومجالس المحافظات، ومن أبرزها افتقار مجالس المحافظات للرقابة على المشاريع وعدم تدوير موازنة مجالس المحافظات وقصر السنة المالية التي لا تكفي لتنفيذ المشاريع وقلة موازنات مجالس المحافظات.
--(بترا)
م ع/أ ط/أز/ هـ ح
24/02/2024 19:59:58

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