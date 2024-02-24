Sunday, 25 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة إدارية جديدة للجمعية الأردنية السعودية الخيرية لدعم الكفيفات

2/24/2024 2:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 24 شباط (بترا)- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية السعودية الخيرية لدعم الكفيفات في اجتماعها الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور محمد طالب عبيدات.
وضمت الهيئة المهندس وصفي عبيدات نائباً للرئيس الدكتورة باسمة دعنا أمينًا للسر، المحامي محمد عبدالسلام العبادي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور أحمد الحمايدة، الدكتورة نور الخرابشة، سميرة زرارة، طايل النجار والمهندس رائد عوض، وتسمية كل من الدكتور شادي القاضي وإسماعيل شنان كعضوين احتياط.
وكانت الهيئة العامة للجمعية أقرت التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى سبل دعم المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالأردن والمنتسبات لهذا المركز من خلال إيجاد أطر جديدة للدعم، كما أكدت الهيئة ضرورة متابعة دعم المركز والكفيفات بكل السبل المتاحة.
--(بترا)
ع ع/أز/ ه ح
24/02/2024 19:55:02

MENAFN24022024000117011021ID1107894558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث