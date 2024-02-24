هيئة إدارية جديدة للجمعية الأردنية السعودية الخيرية لدعم الكفيفات

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 شباط (بترا)- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية السعودية الخيرية لدعم الكفيفات في اجتماعها الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور محمد طالب عبيدات.

وضمت الهيئة المهندس وصفي عبيدات نائباً للرئيس الدكتورة باسمة دعنا أمينًا للسر، المحامي محمد عبدالسلام العبادي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور أحمد الحمايدة، الدكتورة نور الخرابشة، سميرة زرارة، طايل النجار والمهندس رائد عوض، وتسمية كل من الدكتور شادي القاضي وإسماعيل شنان كعضوين احتياط.

وكانت الهيئة العامة للجمعية أقرت التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى سبل دعم المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالأردن والمنتسبات لهذا المركز من خلال إيجاد أطر جديدة للدعم، كما أكدت الهيئة ضرورة متابعة دعم المركز والكفيفات بكل السبل المتاحة.

--(بترا)

ع ع/أز/ ه ح

24/02/2024 19:55:02