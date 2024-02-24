هيئة إدارية جديدة للجمعية الأردنية السعودية الخيرية لدعم الكفيفات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 شباط (بترا)- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية السعودية الخيرية لدعم الكفيفات في اجتماعها الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور محمد طالب عبيدات.
وضمت الهيئة المهندس وصفي عبيدات نائباً للرئيس الدكتورة باسمة دعنا أمينًا للسر، المحامي محمد عبدالسلام العبادي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور أحمد الحمايدة، الدكتورة نور الخرابشة، سميرة زرارة، طايل النجار والمهندس رائد عوض، وتسمية كل من الدكتور شادي القاضي وإسماعيل شنان كعضوين احتياط.
وكانت الهيئة العامة للجمعية أقرت التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى سبل دعم المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالأردن والمنتسبات لهذا المركز من خلال إيجاد أطر جديدة للدعم، كما أكدت الهيئة ضرورة متابعة دعم المركز والكفيفات بكل السبل المتاحة.
--(بترا)
ع ع/أز/ ه ح
24/02/2024 19:55:02
MENAFN24022024000117011021ID1107894558
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