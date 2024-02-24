3 شركات أردنية وقطرية تطلق مبادرة فرصة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- وقعت 3 شركات قطرية وأردنية في عمّان، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "فرصة".

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تهدف المبادرة إلى تدريب وتمكين الشباب، وتأهيلهم بشكل تقني وتكنولوجي ومهني لمنصات العمل الحر وتطبيقاتها، والاستفادة منها لتسويق أعمالهم وخدماتهم.

وجرى توقيع المذكرة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وسفير دولة قطر في الأردن سعود بن ناصر آل ثاني.

ووقعت المذكرة بين كل من: شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال ومقرها الدوحة – قطر، وأكاديمية سهيل للتأهيل والتدريب ومقرها عمان – الأردن، وشركة روناس للتدريب والتعليم "مهن من ذهب" ومقرها عمان – الأردن.

وستسهم مبادرة "فرصة" في تحسين فرص عمل وأعمال الشباب المهنيين وزيادة دخلهم من خلال ربطهم مع أصحاب العمل والشركات والمؤسسات، كما تسهم في إبراز الصورة الإيجابية للقطاع المهني وأهمية العمل الحر وأثرهما الإيجابي على زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة ومستوى الخدمات.

يشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية مختصة لوضع الخطط والبرامج العملية اللازمة لتأهيل وتمكين نحو 10 الآف شاب من الحصول على فرص عمل وأعمال خلال 3 أعوام، وستشمل برامج التأهيل مجموعة من الدورات في المجال التكنولوجي والتقني، ومهارات فنية متخصصة، تمكنهم من دخول سوق العمل والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى مهارات التواصل المهني، كما تسعى المبادرة إلى تمكين المتدربين من الاستفادة من مزودي الخدمات من خلال منصات العمل الحر.

--(بترا)

غ ح/أز/ هـ ح

24/02/2024 19:41:59