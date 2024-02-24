ندوة في اربد بعنوان الوئام منجزنا الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 شباط (بترا) علا عبيدات- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي ومبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني في قاعة بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان: "الوئام منجزنا الوطني".

وخلال الندوة التي أدارها الإعلامي إسماعيل الحوري، تحدث رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد عن فكرة التعايش والوئام بين الدين الإسلامي والدين المسيحي وعن المبادرات الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأثرها على السلام العالمي، وعن الدور الرائد الذي تقوم به المملكة في نشر ثقافة الاحترام المتبادل والوئام بين اتباع الأديان السماوية.

كما تحدث حداد عن رسالة عمان التي تدعو إلى الوحدة الوطنية في الأردن وعن النقاط المشتركة بين دين الإسلام والدين المسيحي التي تدعو إلى السلام ونشر المحبة بين الجميع.

وتحدث حداد عن دور جلالة الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية الدينية والمسيحية في فلسطين والقدس، وعن دور جلالته وموقفه الشجاع ودوره المحوري والمركزي في حفظ أمن وإستقرار المنطقة، إضافة إلى دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية والأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتحدثت رئيسة منتدى حائط المدينة الثقافي زينب الناطور عن المنتدى والأنشطة والأمسيات الثقافية والاجتماعية التي ينفذها، مؤكدة دور المنتدى في النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز دور الأدباء والمثقفين في إبراز العمل الثقافي والأدبي في محافظة إربد.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

24/02/2024 19:40:42