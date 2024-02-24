ندوة في اربد بعنوان الوئام منجزنا الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 شباط (بترا) علا عبيدات- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي ومبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني في قاعة بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان: "الوئام منجزنا الوطني".
وخلال الندوة التي أدارها الإعلامي إسماعيل الحوري، تحدث رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد عن فكرة التعايش والوئام بين الدين الإسلامي والدين المسيحي وعن المبادرات الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأثرها على السلام العالمي، وعن الدور الرائد الذي تقوم به المملكة في نشر ثقافة الاحترام المتبادل والوئام بين اتباع الأديان السماوية.
كما تحدث حداد عن رسالة عمان التي تدعو إلى الوحدة الوطنية في الأردن وعن النقاط المشتركة بين دين الإسلام والدين المسيحي التي تدعو إلى السلام ونشر المحبة بين الجميع.
وتحدث حداد عن دور جلالة الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية الدينية والمسيحية في فلسطين والقدس، وعن دور جلالته وموقفه الشجاع ودوره المحوري والمركزي في حفظ أمن وإستقرار المنطقة، إضافة إلى دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية والأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتحدثت رئيسة منتدى حائط المدينة الثقافي زينب الناطور عن المنتدى والأنشطة والأمسيات الثقافية والاجتماعية التي ينفذها، مؤكدة دور المنتدى في النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز دور الأدباء والمثقفين في إبراز العمل الثقافي والأدبي في محافظة إربد.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
24/02/2024 19:40:42
MENAFN24022024000117011021ID1107894556
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