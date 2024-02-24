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المنتخب الوطني للناشئين للتنس يتأهل إلى نهائيات كأس ديفيز لمنطقة آسيا

2/24/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- تأهل المنتخب الوطني للتنس للناشئين، اليوم السبت، إلى نهائيات كأس ديفيز لمنطقة آسيا، وذلك بعد أن حل في المركز الثاني، ضمن تصفيات كأس ديفيز لمنطقتي آسيا وأوقيانوسيا، والتي أقيمت في مدينة كولمبو السريلانكية.
وقدم المنتخب الوطني المكون من اللاعبين، مالك القرنة وأمير جابر وطلال شطارة، مستوى مميزا اليوم في النهائي أمام المنتخب الإيراني؛ حيث خسر اللقاء بصعوبة بنتيجة 1-2.
وبحلوله في المركز الثاني تأهل منتخبنا الوطني للعب في بطولة آسيا للناشئين لكأس ديفيز، والتي ستقام في كازاخستان خلال شهر أيار المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد نجح في التأهل إلى النهائي بعد فوزه أمس الجمعة على منتخب سنغافورة في الدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
24/02/2024 19:39:04

MENAFN24022024000117011021ID1107894555

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