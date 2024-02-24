المنتخب الوطني للناشئين للتنس يتأهل إلى نهائيات كأس ديفيز لمنطقة آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- تأهل المنتخب الوطني للتنس للناشئين، اليوم السبت، إلى نهائيات كأس ديفيز لمنطقة آسيا، وذلك بعد أن حل في المركز الثاني، ضمن تصفيات كأس ديفيز لمنطقتي آسيا وأوقيانوسيا، والتي أقيمت في مدينة كولمبو السريلانكية.
وقدم المنتخب الوطني المكون من اللاعبين، مالك القرنة وأمير جابر وطلال شطارة، مستوى مميزا اليوم في النهائي أمام المنتخب الإيراني؛ حيث خسر اللقاء بصعوبة بنتيجة 1-2.
وبحلوله في المركز الثاني تأهل منتخبنا الوطني للعب في بطولة آسيا للناشئين لكأس ديفيز، والتي ستقام في كازاخستان خلال شهر أيار المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد نجح في التأهل إلى النهائي بعد فوزه أمس الجمعة على منتخب سنغافورة في الدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
24/02/2024 19:39:04
MENAFN24022024000117011021ID1107894555
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