أبو السعود يحرز فضية كأس العالم للجمباز ويعزز حظوظه بالتأهل لأولمبياد باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وتمكن أحمد أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال اللاعب الكازاخستاني ناريمان قربانوف المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق اللاعب الكوري الجنوبي، وونغ، الميدالية البرونزية.

ورفع "أبو السعود" نقاطه التصنيفية في جولات كأس العالم إلى 55 نقطة في صدارة اللاعبين المتنافسين على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ومعززاً حظوظه في التأهل الأولمبي مع بقاء جولتين على النهاية واللتان ستقامان في العاصمة الأذرية باكو (من 7إلى 10 آذار المقبل) والعاصمة القطرية الدوحة (من 17 إلى 20 نيسان المقبل).

يشار إلى أن اللاعبين اللذين يجمعان أكبر عدد من النقاط في جولات كأس العالم سيتأهلان إلى الألعاب الأولمبية.

--(بترا)

خ خ/أز/ ه ح

24/02/2024 19:37:57