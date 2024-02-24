Sunday, 25 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو السعود يحرز فضية كأس العالم للجمباز ويعزز حظوظه بالتأهل لأولمبياد باريس

2/24/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وتمكن أحمد أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال اللاعب الكازاخستاني ناريمان قربانوف المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق اللاعب الكوري الجنوبي، وونغ، الميدالية البرونزية.
ورفع "أبو السعود" نقاطه التصنيفية في جولات كأس العالم إلى 55 نقطة في صدارة اللاعبين المتنافسين على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ومعززاً حظوظه في التأهل الأولمبي مع بقاء جولتين على النهاية واللتان ستقامان في العاصمة الأذرية باكو (من 7إلى 10 آذار المقبل) والعاصمة القطرية الدوحة (من 17 إلى 20 نيسان المقبل).
يشار إلى أن اللاعبين اللذين يجمعان أكبر عدد من النقاط في جولات كأس العالم سيتأهلان إلى الألعاب الأولمبية.
--(بترا)
خ خ/أز/ ه ح
24/02/2024 19:37:57

MENAFN24022024000117011021ID1107894554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث