أبو السعود يحرز فضية كأس العالم للجمباز ويعزز حظوظه بالتأهل لأولمبياد باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وتمكن أحمد أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال اللاعب الكازاخستاني ناريمان قربانوف المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق اللاعب الكوري الجنوبي، وونغ، الميدالية البرونزية.
ورفع "أبو السعود" نقاطه التصنيفية في جولات كأس العالم إلى 55 نقطة في صدارة اللاعبين المتنافسين على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ومعززاً حظوظه في التأهل الأولمبي مع بقاء جولتين على النهاية واللتان ستقامان في العاصمة الأذرية باكو (من 7إلى 10 آذار المقبل) والعاصمة القطرية الدوحة (من 17 إلى 20 نيسان المقبل).
يشار إلى أن اللاعبين اللذين يجمعان أكبر عدد من النقاط في جولات كأس العالم سيتأهلان إلى الألعاب الأولمبية.
--(بترا)
خ خ/أز/ ه ح
24/02/2024 19:37:57
MENAFN24022024000117011021ID1107894554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.