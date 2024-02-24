الإمارات تقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لصناديق التجارة العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 24 شباط (بترا)– أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديم بلاده منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 شباط الحالي.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد في كلمة مصورة، اليوم السبت، إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بجانب صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
ورحب بالوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي، مشيرا إلى قرب استكمال انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر.
--(بترا)
ف ش /أز/ هـ ح
24/02/2024 19:36:32
MENAFN24022024000117011021ID1107894553
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