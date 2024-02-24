الإمارات تقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لصناديق التجارة العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 24 شباط (بترا)– أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديم بلاده منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 شباط الحالي.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في كلمة مصورة، اليوم السبت، إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بجانب صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.

ورحب بالوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي، مشيرا إلى قرب استكمال انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر.

--(بترا)

ف ش /أز/ هـ ح

24/02/2024 19:36:32