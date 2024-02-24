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9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة

2/24/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 شباط (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم السبت.
وقالت مصادر طبية إن 8 استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، بينما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف مسجدا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق
24/02/2024 18:32:05

MENAFN24022024000117011021ID1107894552

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