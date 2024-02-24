9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة

9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة
التاريخ
2/24/2024 2:33:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 شباط (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم السبت.
وقالت مصادر طبية إن 8 استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، بينما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف مسجدا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق
24/02/2024 18:32:05
MENAFN24022024000117011021ID1107894552
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