9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة

غزة 24 شباط (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم السبت. وقالت مصادر طبية إن 8 استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، بينما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف مسجدا في بلدة الزوايدة وسط القطاع. --(بترا) رصد / ف ق 24/02/2024 18:32:05

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