الهيئة العامة لصندوق إسكان الصحفيين توصي بتعديلات على النظام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- أوصت لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين، مجلس نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات على نظام صندوق الإسكان لغايات عرضها في الاجتماع المقبل للهيئة العامة للنقابة.
واطلعت اللجنة برئاسة الزميل عوني الداوود وبمشاركة مقررة اللجنة الزميلة شذى عساف، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء من الهيئة العامة للصندوق، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، على المراحل التي مر بها الصندوق والتحديات التي يواجهها، واستعرضت عددا من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الصندوق وأهميته الاستثمارية.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنه جرى التوافق على ضرورة إجراء تعديلات على النظام بما يتيح المجال لأي عضو راغب بالانسحاب من الاشتراك بالصندوق في أي وقت دون خصم مدة الـ6 أشهر، وإلغاء غرامات التأخير.
كما تم التوافق على أهمية الإبقاء على الصندوق نظرا للمنافع التي يقدمها للأعضاء، مع إجراء التعديلات اللازمة لتطوير النظام الذي مضى عليه أكثر من 20 عاما، وبما يحقق مزيدا من المنافع لأعضائه.
--(بترا)
ه ع/ن ح/ ف ق
24/02/2024 18:01:30
MENAFN24022024000117011021ID1107894551
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