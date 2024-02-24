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الهيئة العامة لصندوق إسكان الصحفيين توصي بتعديلات على النظام

2/24/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- أوصت لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين، مجلس نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات على نظام صندوق الإسكان لغايات عرضها في الاجتماع المقبل للهيئة العامة للنقابة.
واطلعت اللجنة برئاسة الزميل عوني الداوود وبمشاركة مقررة اللجنة الزميلة شذى عساف، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء من الهيئة العامة للصندوق، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، على المراحل التي مر بها الصندوق والتحديات التي يواجهها، واستعرضت عددا من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الصندوق وأهميته الاستثمارية.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنه جرى التوافق على ضرورة إجراء تعديلات على النظام بما يتيح المجال لأي عضو راغب بالانسحاب من الاشتراك بالصندوق في أي وقت دون خصم مدة الـ6 أشهر، وإلغاء غرامات التأخير.
كما تم التوافق على أهمية الإبقاء على الصندوق نظرا للمنافع التي يقدمها للأعضاء، مع إجراء التعديلات اللازمة لتطوير النظام الذي مضى عليه أكثر من 20 عاما، وبما يحقق مزيدا من المنافع لأعضائه.
--(بترا)
ه ع/ن ح/ ف ق
24/02/2024 18:01:30

MENAFN24022024000117011021ID1107894551

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