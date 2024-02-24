تربية اربد تتصدر اليوم الرابع من أولمبية ألعاب القوى الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- تصدرت مديرية تربية اربد، اليوم الرابع لفعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وشارك في فعاليات الرمي للمرحلة الأساسية العليا والثانوية التي جرت على ملاعب مدرسة مظهر ارسلان، اليوم السبت، 44 طالبة لدفع الكرة الحديدية و 31 رمي الرمح، و 41 القرص.
وكانت نتائج رمي الكرة الحديدية المرحلة الأساسية العليا في المركز الأول أسماء علي (جرش)، والثاني مريان قتابي (الجامعة) والثالث نور زكريا (عمان)؛ أما الرمح المرحلة الأساسية العليا الأول إيمان عبابنة (اربد) والثاني اليمار خلدون (الزرقاء الأولى) والثالث آية عفيف (جرش)؛ وفي القرص للمرحلة الأساسية العليا الأول رغد الزعبي (جرش) والثاني اليمار خلدون، والثالث سارة محمد (عمان).
وفي المرحلة الثانوية كانت نتائج الكرة الحديدية الأول غفران كمال (اربد)، والثاني شيما سلمان (الجامعة) والثالث جنى الرمحي (عمان)؛ أما الرمح الأول إيمان عبابنة (اربد)، والثاني ملاك عبيدات (بني كنانة)، والثالث آية عفيف (جرش)؛ أما القرص الأول مرح شناعة (جرش)، والثاني غفران كمال (اربد) والثالث سوار العقيل (ناعور).
وكان ترتيب الميداليات: اربد (7 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتان)، والجامعة (6، 5، 1)، وجرش (4، 0، 2)، والزرقاء الأولى (2، 5، 3)، وعمان (2، 0، 8)، وماركا (1، 1، 3)، والرمثا (1، 0، 1)، والمفرق والثقافة العسكرية (1، 0، 0) لكل منهما، والزرقاء الثانية (0، 3، 1)، والقويسمة (0، 2، 0)، وعجلون (1،1،0)، ولكل من الكورة وبني عبيد و بني كنانة (0،1،0)، والرصيفة(0، 0، 2)، ولكل من الأغوار الشمالية و دير علا وناعور (0 ذهبية، 0 فضية، 1 برونزية).
ومن المقرر أن تستكمل يوم غد نهائيات فعاليات الجري والوثب على مضمار مدرسة البكالوريا.
--(بترا)
ع س/ ن ح/ف ق
24/02/2024 17:41:01
MENAFN24022024000117011021ID1107894550
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