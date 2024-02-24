تربية اربد تتصدر اليوم الرابع من أولمبية ألعاب القوى الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- تصدرت مديرية تربية اربد، اليوم الرابع لفعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وشارك في فعاليات الرمي للمرحلة الأساسية العليا والثانوية التي جرت على ملاعب مدرسة مظهر ارسلان، اليوم السبت، 44 طالبة لدفع الكرة الحديدية و 31 رمي الرمح، و 41 القرص.

وكانت نتائج رمي الكرة الحديدية المرحلة الأساسية العليا في المركز الأول أسماء علي (جرش)، والثاني مريان قتابي (الجامعة) والثالث نور زكريا (عمان)؛ أما الرمح المرحلة الأساسية العليا الأول إيمان عبابنة (اربد) والثاني اليمار خلدون (الزرقاء الأولى) والثالث آية عفيف (جرش)؛ وفي القرص للمرحلة الأساسية العليا الأول رغد الزعبي (جرش) والثاني اليمار خلدون، والثالث سارة محمد (عمان).

وفي المرحلة الثانوية كانت نتائج الكرة الحديدية الأول غفران كمال (اربد)، والثاني شيما سلمان (الجامعة) والثالث جنى الرمحي (عمان)؛ أما الرمح الأول إيمان عبابنة (اربد)، والثاني ملاك عبيدات (بني كنانة)، والثالث آية عفيف (جرش)؛ أما القرص الأول مرح شناعة (جرش)، والثاني غفران كمال (اربد) والثالث سوار العقيل (ناعور).

وكان ترتيب الميداليات: اربد (7 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتان)، والجامعة (6، 5، 1)، وجرش (4، 0، 2)، والزرقاء الأولى (2، 5، 3)، وعمان (2، 0، 8)، وماركا (1، 1، 3)، والرمثا (1، 0، 1)، والمفرق والثقافة العسكرية (1، 0، 0) لكل منهما، والزرقاء الثانية (0، 3، 1)، والقويسمة (0، 2، 0)، وعجلون (1،1،0)، ولكل من الكورة وبني عبيد و بني كنانة (0،1،0)، والرصيفة(0، 0، 2)، ولكل من الأغوار الشمالية و دير علا وناعور (0 ذهبية، 0 فضية، 1 برونزية).

ومن المقرر أن تستكمل يوم غد نهائيات فعاليات الجري والوثب على مضمار مدرسة البكالوريا.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

24/02/2024 17:41:01