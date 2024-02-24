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صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع

2/24/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية في القطاع، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.
وأضاف القدرة، إن "الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة، المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية".
ولفت إلى أننا "عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات"، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد /ف ق
24/02/2024 17:38:18

MENAFN24022024000117011021ID1107894549

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