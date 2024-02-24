صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية في القطاع، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.
وأضاف القدرة، إن "الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة، المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية".
ولفت إلى أننا "عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات"، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد /ف ق
24/02/2024 17:38:18
MENAFN24022024000117011021ID1107894549
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