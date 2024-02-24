وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاضر في الأزرق حول تعزيز مشاركة المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم السبت، أهمية دعم المجتمع لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية.
ودعا الخريشة خلال لقاء في قضاء الأزرق حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية نظمته جمعية "على قدر أهل العزم الخيرية"، إلى الاستفادة من ميزيا قانوني الأحزاب والانتخاب بما يخص ترشح المرأة والمقاعد المخصصة لزيادة حضورها في البرلمانات المقبلة وفي عملية صنع القرار.
واستعرض الوزير التشريعات الجديدة المحفزة لانخراط المرأة بالحياة السياسية والحزبية، معربا عن أمله في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد حرية العمل الحزبي، وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو اي جهة على الأحزاب وفقا للقانون، وأن هذه الأحزاب هي أحزاب وطنية، ولا ارتباطات خارجية لها، وولاؤها للوطن والدولة.
وأكد أن التشريعات اليوم تحتوي على ضمانات قانونية تحفظ الحقوق السياسية، وتحمي المنتسبين للأحزاب من التعرض لأي مساءلة أو تضييق، داعيا إلى عدم الالتفات لدعايات مضللة تخوّف من الانتساب للأحزاب.
وأشار إلى زيادة المقاعد المخصصة للمرأة، فأصبح هناك مقعد لكل دائرة انتخابية بدلا من كل محافظة، واشتراط أن تكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء على القائمة الحزبية.
من جهتهم، أكد المشاركون خلال اللقاء، دعمهم لمسيرة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك، وأهمية دور المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والدور المهم الذي تضطلع به الوزارة في التوعية بأهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية
--(بترا)
م ها/ن ح/ف ق
24/02/2024 17:13:54
MENAFN24022024000117011021ID1107894548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.