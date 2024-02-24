وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاضر في الأزرق حول تعزيز مشاركة المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم السبت، أهمية دعم المجتمع لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية.

ودعا الخريشة خلال لقاء في قضاء الأزرق حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية نظمته جمعية "على قدر أهل العزم الخيرية"، إلى الاستفادة من ميزيا قانوني الأحزاب والانتخاب بما يخص ترشح المرأة والمقاعد المخصصة لزيادة حضورها في البرلمانات المقبلة وفي عملية صنع القرار.

واستعرض الوزير التشريعات الجديدة المحفزة لانخراط المرأة بالحياة السياسية والحزبية، معربا عن أمله في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد حرية العمل الحزبي، وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو اي جهة على الأحزاب وفقا للقانون، وأن هذه الأحزاب هي أحزاب وطنية، ولا ارتباطات خارجية لها، وولاؤها للوطن والدولة.

وأكد أن التشريعات اليوم تحتوي على ضمانات قانونية تحفظ الحقوق السياسية، وتحمي المنتسبين للأحزاب من التعرض لأي مساءلة أو تضييق، داعيا إلى عدم الالتفات لدعايات مضللة تخوّف من الانتساب للأحزاب.

وأشار إلى زيادة المقاعد المخصصة للمرأة، فأصبح هناك مقعد لكل دائرة انتخابية بدلا من كل محافظة، واشتراط أن تكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء على القائمة الحزبية.

من جهتهم، أكد المشاركون خلال اللقاء، دعمهم لمسيرة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك، وأهمية دور المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والدور المهم الذي تضطلع به الوزارة في التوعية بأهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية

--(بترا)

م ها/ن ح/ف ق

24/02/2024 17:13:54