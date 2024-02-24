الاقتصاد النيابية: الأردن استطاع الحفاظ على معدلات تضخم معقولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط(بترا)- قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، إن الأردن استطاع ان يحافظ على معدل معقول من التضخم ولم تنفلت معدلات التضخم الى أرقام كبيرة.
واستعرض ابو صعيليك خلال لقاء حواري نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال بعنوان "موازنة 2024 في الميزان"، أرقام الموازنة العامة للعام الحالي والتحديات التي تواجهها بسبب الحرب على قطاع غزة، مبيناً ان الموازنة أخذت بعين الاعتبار الأحداث الجارية في القطاع والمنطقة.
وأشار أبو صعيليك الى ان الايرادات العامة في موازنة 2024 ارتفعت الى 9.57 مليار دينار، وارتفاع التحصيلات الضريبية بنسبة 10 بالمئة بسبب تخفيض نسب التهرب الضريبي والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني.
وبحسب بيان اليوم السبت، قال إن السياسة النقدية في الأردن حصيفة ومميزة ، مبينا أن سمعة الأردن وعلاقاته تمكنه من الاقتراض بنسب فائدة منخفضة نسبياً حيث يستطيع خلال أيام الحصول على الموافقة بينما تحتاج دول أخرى الى أسابيع وربما أشهر وهو ما يشير الى قوة وسمعة الأردن وعلاقاته القوية.
--(بترا)
و ر/ف ق
24/02/2024 17:11:27
MENAFN24022024000117011021ID1107894547
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