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الاقتصاد النيابية: الأردن استطاع الحفاظ على معدلات تضخم معقولة

2/24/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 24 شباط(بترا)- قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، إن الأردن استطاع ان يحافظ على معدل معقول من التضخم ولم تنفلت معدلات التضخم الى أرقام كبيرة.
واستعرض ابو صعيليك خلال لقاء حواري نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال بعنوان "موازنة 2024 في الميزان"، أرقام الموازنة العامة للعام الحالي والتحديات التي تواجهها بسبب الحرب على قطاع غزة، مبيناً ان الموازنة أخذت بعين الاعتبار الأحداث الجارية في القطاع والمنطقة.
وأشار أبو صعيليك الى ان الايرادات العامة في موازنة 2024 ارتفعت الى 9.57 مليار دينار، وارتفاع التحصيلات الضريبية بنسبة 10 بالمئة بسبب تخفيض نسب التهرب الضريبي والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني.
وبحسب بيان اليوم السبت، قال إن السياسة النقدية في الأردن حصيفة ومميزة ، مبينا أن سمعة الأردن وعلاقاته تمكنه من الاقتراض بنسب فائدة منخفضة نسبياً حيث يستطيع خلال أيام الحصول على الموافقة بينما تحتاج دول أخرى الى أسابيع وربما أشهر وهو ما يشير الى قوة وسمعة الأردن وعلاقاته القوية.
--(بترا)
و ر/ف ق
24/02/2024 17:11:27

MENAFN24022024000117011021ID1107894547

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