إعلان الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة وليّ العهد، اليوم السبت، حفل إعلان الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.

وتأتي الجائزة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربيّة المتحدة في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي، وتهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.

واستقبلت النسخة الثالثة من الجائزة 140 طلبا لـ400 طالب من 28 جامعة تأهل منهم 10 طلبات، ضمن 9 قطاعات شملت: المالي، والخدمات، والصحة، التواصل الحكومي، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل.

واعتمدت الجائزة 4 معايير لاختيار الفائزين هي: جدوى التنفيذ (وله 35 بالمئة من التقييم)، والإبداع (25 بالمئة)، والكفاءة والفعالية (20 بالمئة)، وسهولة الاستخدام (ولها 20 بالمئة من التقييم).

وأثنى الهناندة خلال الحفل الذي حضره المدير التنفيذي لتطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سالم الشعمي، على جهود الشراكات الاستراتيجية مع الإمارات التي تهدف إلى تسريع المشاريع التنموية، وعلى جهود المشاركين في الجائزة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

وبين أن الجائزة ستستمر بشكل سنوي، إذ سيتم تعزيز البنية التحتية الداعمة للمشاريع المشاركة بها، من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات لتعزيز المهارات الرقمية الريادية، مبينا أن التطبيقات المشاركة بالجائزة هذا العام سيتم احتضانها، وتطبيقها وتحويلها إلى مشاريع داخل المؤسسات الحكومية.

من جهتها، قالت نائب المدير التنفيذي، ومدير إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد، نجود سرحان، إن الجائزة تعكس مدى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد، بتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا وتسخير طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وعلى مستقبل الأردن ككل.

وأضافت، أنه ضمن الشراكة الاستراتيجية التي نعتز بها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تحديث وتطوير العمل الحكومي انطلقت الجائزة لأول مره في عام 2019 وتستمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبينت أن الجائزة تأتي كإضافة نوعية لسلسلة برامج تسعى المؤسسة من خلالها لتأهيل الشباب وتمكينهم بمهارات فريدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحفيز طلاب الجامعات على تطوير تطبيقات يمكن أن تكون في متناول الجميع.

وحصل على المركز الأول في الجائزة بقيمة 50 ألف دينار، تطبيق "سياحولجيا " الذي طوّره الطلاب: أحمد أبو حجير، وليال الخطيب، ووليد الصمادي، وفارس عضيبات من جامعة الحسين التقنية، ويسهم في تعزيز السياحة عن طريق استخدام تقنية الواقع المعزز.

ونال تطبيق "مسار" المركز الثاني بقيمة 30 ألف دينار وهو تطبيق مجتمع جامعي رقمي يهدف إلى توجيه الطلاب داخل الجامعات، وطوّره الطالبان: أنس الشحروري، وإيمان أبو عون من جامعة العلوم التطبيقية.

وحل تطبيق "زراعتي" في المركز الثالث بقيمة 20 ألف دينار، وهو تطبيق لتزويد المزارعين بالبيانات والأدوات المهمة لحماية محاصيلهم ويعمل كحلقة وصل بين المزارع والتكنولوجيا، و طوّره الطلاب: عمر ألحوراني، وزينب المحتسب، وأحمد حمد، من جامعة الأميرة سمية.

--(بترا)

غ ح/ ن ح/ف ق

24/02/2024 17:00:16