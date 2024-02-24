مراكز الشباب بالكورة تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 24 شباط (بترا) - احتفت المراكز الشبابية في لواء الكورة ، (شباب وشابات دير أبي سعيد وجديتا ) ، اليوم السبت ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن هذه المناسبة الوطنية تعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين؛ لكونها تمثل وقفة اعتزاز بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه، حيث اصبح الأردن محط إعجاب وتقدير دول العالم لما ينعم به من قدر كبير من الحرية والديموقراطية والأمن والاستقرار الى جانب تطور مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاقتصادية .
وأضاف، أن فئة الشباب حظيت بجل اهتمام جلالته، اذ عمل على تمكينهم في مختلف المجالات، حيث أطلق جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية العديد من المبادرات الداعية إلى تعزيز دور الشباب بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير فرص الإبداع للشباب لتمكينهم بمختلف المجالات .
بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، ان نظام الحكم في الأردن قام على المبادئ الإنسانية وقيم العدل والمساواة والنهوض به نحو الرقي والازدهار وحمل رسالة الأمة والدفاع عن قضاياها.
وأضاف أن المتتبع لمسيرة الأردن ونهضته يلمس التطور والتقدم في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، مبينا أن الأردن على الصعيد الخارجي يحظى بمكانة مرموقة على الصعيد الدولي والإقليمي، وذلك نابع من حكمة وبصيرة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن العرب والمسلمين وبخاصة القضية الفلسطينية.
وتضمن الاحتفال قصائد شعرية وطنية وفقرات فلكلورية تراثية قدمتها فرق المراكز الشبابية ، فيما جرى تكريم الدوائر الحكومية الخدمية بلواء الكورة .
-- (بترا)
أ غ/ف ق
24/02/2024 16:53:15
MENAFN24022024000117011021ID1107894545
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