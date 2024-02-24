مراكز الشباب بالكورة تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

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اربد 24 شباط (بترا) - احتفت المراكز الشبابية في لواء الكورة ، (شباب وشابات دير أبي سعيد وجديتا ) ، اليوم السبت ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن هذه المناسبة الوطنية تعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين؛ لكونها تمثل وقفة اعتزاز بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه، حيث اصبح الأردن محط إعجاب وتقدير دول العالم لما ينعم به من قدر كبير من الحرية والديموقراطية والأمن والاستقرار الى جانب تطور مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاقتصادية .

وأضاف، أن فئة الشباب حظيت بجل اهتمام جلالته، اذ عمل على تمكينهم في مختلف المجالات، حيث أطلق جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية العديد من المبادرات الداعية إلى تعزيز دور الشباب بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير فرص الإبداع للشباب لتمكينهم بمختلف المجالات .

بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، ان نظام الحكم في الأردن قام على المبادئ الإنسانية وقيم العدل والمساواة والنهوض به نحو الرقي والازدهار وحمل رسالة الأمة والدفاع عن قضاياها.

وأضاف أن المتتبع لمسيرة الأردن ونهضته يلمس التطور والتقدم في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، مبينا أن الأردن على الصعيد الخارجي يحظى بمكانة مرموقة على الصعيد الدولي والإقليمي، وذلك نابع من حكمة وبصيرة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن العرب والمسلمين وبخاصة القضية الفلسطينية.

وتضمن الاحتفال قصائد شعرية وطنية وفقرات فلكلورية تراثية قدمتها فرق المراكز الشبابية ، فيما جرى تكريم الدوائر الحكومية الخدمية بلواء الكورة .

-- (بترا)

أ غ/ف ق

24/02/2024 16:53:15