الذنيبات يبحث مع وزير التجارة وترويج الاستثمار العماني التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمَّد اليوسف والوفد المرافق، بحضور السَّفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرَّحمن العجيلي اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الأردن وعُمان في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية المتخصصة، وتأسيس شراكة أردنية عُمانية في هذا المجال.
وأكد الذنيبات، خلال استقباله الوفد العماني في مقر الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مشيرا الى حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الجانب العُماني في مجال تعدين الفوسفات، وتوظيف خبراتها المتراكمة في هذا الجانب.
وقال إن التعاون بين الجانبين، سيشكل إضافة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتبادل الفرص الاستثمارية بينهما، وتعزيز حضورهما في الأسواق العالمية، مبينا أن كلا الجانبين لديهما صناعات مكملة، وفرص واعدة للاستثمار في قطاع تعدين الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية.
واكد الذنيبات حرص الشركة على توسيع شراكاتها العربية والعالمية، والاستفادة من الشحن البحري وتوفر المواد الأولية كالامونيا والكبريت في سلطنة عُمان، بما يشكل انطلاقة جديدة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية نحو أسواق جنوب شرق آسيا والهند وشرق إفريقيا، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية إقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية في سلطنة عمان، بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الشقيقين.
وأشار الى الشراكات القائمة بين مناجم الفوسفات وعدد من الشركات المحلية والعالمية، ومنها الشراكة مع البوتاس العربية لإقامة مجمع لإنتاج الأسمدة المتخصصة بقيمة تزيد على 400 مليون دينار، ومصنع في العقبة مع شركة ترانسبت التركية بنفس القيمة.
وقال إن شركة مناجم الفوسفات تولي أهمية خاصة ضمن خططها وبرامجها لمشاريع الاستثمارات والشراكات التي من شأنها تعزيز تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات التعدينية، وبناء شراكات جديدة.
وبين الذنيبات أهمية دور الشركة، باعتبارها رافدا مهما للاقتصاد الوطني، في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال التشغيل المباشر وغير المباشر، مشيرا الى دورها في مجال المسؤولية المجتمعية ودعمها لمؤسسات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، اكد الوزير العماني، أهمية العلاقات الأخوية بين السلطنة والأردن في جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، مبينا أن الزيارة ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
وأشاد اليوسف بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز تنافسية اقتصاديهما وجذب الاستثمارات الخارجية عبر المزيد من الحوافز التشجيعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.
واكد اليوسف ضرورة تشكيل فريق فني مشترك لدراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة شراكة أردنية عمانية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية المتخصصة.
وبحث الجانبان مجالات الاستثمار المشتركة في مجال الشحن البحري، وإنشاء مصنع أمونيا مشترك بين الأردن وسلطنة عمان، والاستفادة من توفر الغاز الطبيعي في سلطنة الذي يشكل ميزة استثمارية في السلطنة.
وكان الرواد، عرض امام الوفد العماني، رؤية الشركة للاعوام 2024-2028، وخططها للمرحلة المقبلة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية في مجال إنتاج وتصدير الفوسفات، والأسمدة الفوسفاتية، والتوجه نحو الصناعات التحويلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية الجديدة.
وأشاد الوفد الضيف، بالتطور الذي تشهده الصناعات الفوسفاتية في الأردن، والدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا الإطار، مؤكدا اهتمام السلطنة للتعاون مع الفوسفات الأردنية وتبادل الخبرات في هذا المجال.
-- (بترا)
ح خ/ف ق
24/02/2024 16:11:23
MENAFN24022024000117011021ID1107894544
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