الذنيبات يبحث مع وزير التجارة وترويج الاستثمار العماني التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمَّد اليوسف والوفد المرافق، بحضور السَّفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرَّحمن العجيلي اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الأردن وعُمان في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية المتخصصة، وتأسيس شراكة أردنية عُمانية في هذا المجال.

وأكد الذنيبات، خلال استقباله الوفد العماني في مقر الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مشيرا الى حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الجانب العُماني في مجال تعدين الفوسفات، وتوظيف خبراتها المتراكمة في هذا الجانب.

وقال إن التعاون بين الجانبين، سيشكل إضافة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتبادل الفرص الاستثمارية بينهما، وتعزيز حضورهما في الأسواق العالمية، مبينا أن كلا الجانبين لديهما صناعات مكملة، وفرص واعدة للاستثمار في قطاع تعدين الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية.

واكد الذنيبات حرص الشركة على توسيع شراكاتها العربية والعالمية، والاستفادة من الشحن البحري وتوفر المواد الأولية كالامونيا والكبريت في سلطنة عُمان، بما يشكل انطلاقة جديدة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية نحو أسواق جنوب شرق آسيا والهند وشرق إفريقيا، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية إقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية في سلطنة عمان، بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الشقيقين.

وأشار الى الشراكات القائمة بين مناجم الفوسفات وعدد من الشركات المحلية والعالمية، ومنها الشراكة مع البوتاس العربية لإقامة مجمع لإنتاج الأسمدة المتخصصة بقيمة تزيد على 400 مليون دينار، ومصنع في العقبة مع شركة ترانسبت التركية بنفس القيمة.

وقال إن شركة مناجم الفوسفات تولي أهمية خاصة ضمن خططها وبرامجها لمشاريع الاستثمارات والشراكات التي من شأنها تعزيز تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات التعدينية، وبناء شراكات جديدة.

وبين الذنيبات أهمية دور الشركة، باعتبارها رافدا مهما للاقتصاد الوطني، في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال التشغيل المباشر وغير المباشر، مشيرا الى دورها في مجال المسؤولية المجتمعية ودعمها لمؤسسات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، اكد الوزير العماني، أهمية العلاقات الأخوية بين السلطنة والأردن في جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، مبينا أن الزيارة ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.

وأشاد اليوسف بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز تنافسية اقتصاديهما وجذب الاستثمارات الخارجية عبر المزيد من الحوافز التشجيعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.

واكد اليوسف ضرورة تشكيل فريق فني مشترك لدراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة شراكة أردنية عمانية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية المتخصصة.

وبحث الجانبان مجالات الاستثمار المشتركة في مجال الشحن البحري، وإنشاء مصنع أمونيا مشترك بين الأردن وسلطنة عمان، والاستفادة من توفر الغاز الطبيعي في سلطنة الذي يشكل ميزة استثمارية في السلطنة.

وكان الرواد، عرض امام الوفد العماني، رؤية الشركة للاعوام 2024-2028، وخططها للمرحلة المقبلة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية في مجال إنتاج وتصدير الفوسفات، والأسمدة الفوسفاتية، والتوجه نحو الصناعات التحويلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية الجديدة.

وأشاد الوفد الضيف، بالتطور الذي تشهده الصناعات الفوسفاتية في الأردن، والدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا الإطار، مؤكدا اهتمام السلطنة للتعاون مع الفوسفات الأردنية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

-- (بترا)

ح خ/ف ق

24/02/2024 16:11:23