مجلس إدارة جباكو يعقد اجتماعه الثاني للعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- عقد مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" اجتماعه الثاني للعام الحالي، للاطلاع على سير خطة عمل الشركة والتطورات في المنطقة وأثرها على تكلفة الشحن الدولي ومدته.
وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن التنسيق لجميع الإجراءات والتدابير اللازمة إضافة إلى خطوط الشحن للمحطات الأوروبية مستمر من قبل وزارة الزراعة و"جباكو".
وأكد مجلس الإدارة، ضرورة المحافظة على مسارات التسويق للأسواق الخليجية المجاورة خاصة الأسواق السعودية مع استمرارية الطلب خلال العام وسهولة النقل، وأقرّ عددا من الإجراءات الداعمة لتطوير أعمال فرع الشركة في فلسطين، ودعم المنتج والمزارع الفلسطيني.
وقال مدير عام الشركة علاء الدين أبو الخير، إنه لأول مرة منذ عام 2012، جرى تجربة الخط البري الجديد للعبور من الأراضي العراقية باتجاه تركيا والدول الأوروبية، وإن العمل جارٍ على تطوير التجربة لخدمة عدد من الأسواق الأوروبية، ووضع خطط بديلة لخطوط الشحن البحرية ما أمكن تحسبا لمزيد من المخاطر مستقبلا.
. --(بترا)
رح/ ن ح
24/02/2024 16:02:09
MENAFN24022024000117011021ID1107894543
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