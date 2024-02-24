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مجلس إدارة جباكو يعقد اجتماعه الثاني للعام 2024

2/24/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- عقد مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" اجتماعه الثاني للعام الحالي، للاطلاع على سير خطة عمل الشركة والتطورات في المنطقة وأثرها على تكلفة الشحن الدولي ومدته.
وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن التنسيق لجميع الإجراءات والتدابير اللازمة إضافة إلى خطوط الشحن للمحطات الأوروبية مستمر من قبل وزارة الزراعة و"جباكو".
وأكد مجلس الإدارة، ضرورة المحافظة على مسارات التسويق للأسواق الخليجية المجاورة خاصة الأسواق السعودية مع استمرارية الطلب خلال العام وسهولة النقل، وأقرّ عددا من الإجراءات الداعمة لتطوير أعمال فرع الشركة في فلسطين، ودعم المنتج والمزارع الفلسطيني.
وقال مدير عام الشركة علاء الدين أبو الخير، إنه لأول مرة منذ عام 2012، جرى تجربة الخط البري الجديد للعبور من الأراضي العراقية باتجاه تركيا والدول الأوروبية، وإن العمل جارٍ على تطوير التجربة لخدمة عدد من الأسواق الأوروبية، ووضع خطط بديلة لخطوط الشحن البحرية ما أمكن تحسبا لمزيد من المخاطر مستقبلا.
. --(بترا)
رح/ ن ح
24/02/2024 16:02:09

MENAFN24022024000117011021ID1107894543

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