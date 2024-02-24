البنك الإسلامي يشارك بحملةصحتكِ المالية لمستقبل أفضل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا) شارك البنك الإسلامي الأردني بحملة التوعية المالية التي تستهدف القطاع النسائي ورائدات وصاحبات الأعمال بعنوان "صحتكِ المالية لمستقبل أفضل" والتي جاءت بتنظيم من جمعية البنوك في الأردن وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والصندوق الاستئماني الأوروبي "مدد" الممول من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة البنك المركزي الأردني/ دائرة حماية المستهلك المالي ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتهدف الحملة لزيادة الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى القطاع النسائي عموماً ورائدات وصاحبات الأعمال وتعريفهن بالخدمات والمنتجات المالية المخصصة لهم وأهمية إدارة الأموال بطرق سليمة، حيث تم عقد هذه الحملات في محافظات اربد، الكرك والزرقاء .
وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الدكتور حسين سعيد، "إن مشاركة البنك في هذه الحملات هو تطبيق لاستراتيجية في المساهمة بنشر الثقافة المالية الإسلامية والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي ورفع درجة الوعي بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف مختلف قطاعات المجتمع ومنها القطاع النسوي ورياديات المشاريع الصغيرة والمهن والأعمال"، مشيداً بالعلاقة التشاركية مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن في نشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع .
واكد سعي البنك للتعاون مع المؤسسات المهتمة في تمكين المرأة من للحصول على مزيد من الخدمات المصرفية وعلى تمويلات متنوعة ضمن خطة المشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة، إضافة الى التزام البنك مع الشركة الأردنية لضمان القروض في إطار البرنامج الخاص لضمان قروض المشاريع المملوكة او المدارة من النساء وبنسبة تغطية تبلغ 80 بالمئة، بهدف تعزيز استفادة النساء من هذه الميزة.
وشارك عدد من موظفي وموظفات البنك من الإدارة العامة وفروع محافظات اربد والكرك والزرقاء في الحملة من خلال جهود التوعية المصرفية والرد على استفسارات الحضور والمشاركين والتعريف بمنتجات البنك المصرفية والتمويلية والاستثمارية والإلكترونية والبطاقات المصرفية المختلفة والموجهة للنساء ورياديات الأعمال، كما تم تقديم الإرشادات المالية المصرفية وتوزيع جوائز عينية للفائزين بمسابقات الوعي المالي التي تم تنظيمها خلال الحملات.
--(بترا)
رش/ف ق
24/02/2024 16:01:22
MENAFN24022024000117011021ID1107894542
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