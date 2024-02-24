البنك الإسلامي يشارك بحملةصحتكِ المالية لمستقبل أفضل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) شارك البنك الإسلامي الأردني بحملة التوعية المالية التي تستهدف القطاع النسائي ورائدات وصاحبات الأعمال بعنوان "صحتكِ المالية لمستقبل أفضل" والتي جاءت بتنظيم من جمعية البنوك في الأردن وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والصندوق الاستئماني الأوروبي "مدد" الممول من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة البنك المركزي الأردني/ دائرة حماية المستهلك المالي ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتهدف الحملة لزيادة الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى القطاع النسائي عموماً ورائدات وصاحبات الأعمال وتعريفهن بالخدمات والمنتجات المالية المخصصة لهم وأهمية إدارة الأموال بطرق سليمة، حيث تم عقد هذه الحملات في محافظات اربد، الكرك والزرقاء .

وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الدكتور حسين سعيد، "إن مشاركة البنك في هذه الحملات هو تطبيق لاستراتيجية في المساهمة بنشر الثقافة المالية الإسلامية والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي ورفع درجة الوعي بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف مختلف قطاعات المجتمع ومنها القطاع النسوي ورياديات المشاريع الصغيرة والمهن والأعمال"، مشيداً بالعلاقة التشاركية مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن في نشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع .

واكد سعي البنك للتعاون مع المؤسسات المهتمة في تمكين المرأة من للحصول على مزيد من الخدمات المصرفية وعلى تمويلات متنوعة ضمن خطة المشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة، إضافة الى التزام البنك مع الشركة الأردنية لضمان القروض في إطار البرنامج الخاص لضمان قروض المشاريع المملوكة او المدارة من النساء وبنسبة تغطية تبلغ 80 بالمئة، بهدف تعزيز استفادة النساء من هذه الميزة.

وشارك عدد من موظفي وموظفات البنك من الإدارة العامة وفروع محافظات اربد والكرك والزرقاء في الحملة من خلال جهود التوعية المصرفية والرد على استفسارات الحضور والمشاركين والتعريف بمنتجات البنك المصرفية والتمويلية والاستثمارية والإلكترونية والبطاقات المصرفية المختلفة والموجهة للنساء ورياديات الأعمال، كما تم تقديم الإرشادات المالية المصرفية وتوزيع جوائز عينية للفائزين بمسابقات الوعي المالي التي تم تنظيمها خلال الحملات.

--(بترا)

رش/ف ق

24/02/2024 16:01:22