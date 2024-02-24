الطاقة والمعادن تبحث تعزيز سبل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 24 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايلينا بوجلوفا، سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والوكالة في مجال أمن المصادر المشعة والمواد النووية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون لبناء وتطوير القدرات البشرية العاملة في مجال الأمن النووي، ومناقشة استضافة أنشطة مرتبطة بهذا المجال في المملكة. والسعي لتوفير إطار عالمي قوي ومستدام وواضح للأمن النووي.

كما بحث السعايدة، خلال لقائه مدير مركز الحوادث والطوارئ في الوكالة كارلوس توريس، سبل التعاون في مجال التعامل مع الأحداث النووية والإشعاعية وتعزيز القدرات للتأهب والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية وسرعة الاستجابة والتواصل الفعّال في حالات الطوارئ على المستويات الوطنية والدولية.

وبحسب منشور على موقع الهيئة الإلكتروني، استعرض السعايدة مع مدير البنية الرقابية والنقل الآمن في الوكالة هيلير مانسوكس، سبل تطوير نظام الحماية المادية لنقل المواد النووية وغيرها من المواد المشعة للمساعدة في حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة أثناء عمليات النقل، ومنع الاعتداء عليها واستخدامها لأغراض غير سلمية وفقا لمتطلبات الوكالة الصادرة بهذا المجال، وحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

وجاء عقد الاجتماعات على هامش المشاركة بالاجتماع 15 للهيئات الرقابية المنظم من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، وبحضور المفوض زاهرة طبيشات.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

24/02/2024 15:47:05