الطاقة والمعادن تبحث تعزيز سبل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 24 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايلينا بوجلوفا، سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والوكالة في مجال أمن المصادر المشعة والمواد النووية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون لبناء وتطوير القدرات البشرية العاملة في مجال الأمن النووي، ومناقشة استضافة أنشطة مرتبطة بهذا المجال في المملكة. والسعي لتوفير إطار عالمي قوي ومستدام وواضح للأمن النووي.
كما بحث السعايدة، خلال لقائه مدير مركز الحوادث والطوارئ في الوكالة كارلوس توريس، سبل التعاون في مجال التعامل مع الأحداث النووية والإشعاعية وتعزيز القدرات للتأهب والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية وسرعة الاستجابة والتواصل الفعّال في حالات الطوارئ على المستويات الوطنية والدولية.
وبحسب منشور على موقع الهيئة الإلكتروني، استعرض السعايدة مع مدير البنية الرقابية والنقل الآمن في الوكالة هيلير مانسوكس، سبل تطوير نظام الحماية المادية لنقل المواد النووية وغيرها من المواد المشعة للمساعدة في حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة أثناء عمليات النقل، ومنع الاعتداء عليها واستخدامها لأغراض غير سلمية وفقا لمتطلبات الوكالة الصادرة بهذا المجال، وحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
وجاء عقد الاجتماعات على هامش المشاركة بالاجتماع 15 للهيئات الرقابية المنظم من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، وبحضور المفوض زاهرة طبيشات.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
24/02/2024 15:47:05
MENAFN24022024000117011021ID1107894541
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