الشمالي يؤكد كفاية المواد الغذائية في الأسواق بأسعار أقل من سنوات سابقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) عائشة عناني- جدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، تأكيده توفر المواد الغذائية بلا أي نقص، في مختلف المحال التجارية، وبأسعار مناسبة، خاصة قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد خلال جولة على أسواق ومحال تجارية في العاصمة، لمتابعة الأسعار، وتوفر السلع، كفاية مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى استمرار توريدها بنحو اعتيادي رغم وجود معيقات الشحن البحري بسب تداعيات الأحداث في باب المندب.

وقال "لا يوجد أي نقص في أي منتج سواء محلي أو مستورد"، مشيراً إلى وجود خيارات متنوعة من كل سلعة، ما يتيح المجال للمستهلك بالمفاضلة بين سلعة وأخرى

وأكد أن الخضروات متوفرة بأسعار أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من سنوات سابقة، مشيراً إلى بدء توريد الثوم المحلي لسوق الخضار المركزي، بأسعار منافسة، ما خفف من ارتفاع الأسعار.

وبين أن استهلاك الثوم ليس كبيراً، إذ تتراوح الحاجة الفعلية اليومية بين 10و 12 طناً، يُورد نحو 15 طناً لسوق الخضار المركزي.

وأعرب عن اطمئنانه لوجود بدائل متعددة من اللحوم، ما يوفر خيارات أكثر للمستهلك في ظل ارتفاع أسعار المبردة منها، بسبب الأحداث في باب المندب، التي فرضت تغيرات في مسارات الشحن.

وقال "القطاع الخاص نفاخر العالم بأدائه المتميز، ومسؤوليته العالية، خاصة في أوقات الأزمات، إذ أثبت قدرته على توفير مختلف السلع والمنتجات في السوق المحلية".

وأشاد بقدرة القطاع الخاص المحلي على تخطي أية عقبات قد تواجه سير العمل، بفضل وجود تشاركية فعالة بين القطاعين الصناعي والتجاري، بالإضافة للشراكة مع القطاع العام، ومساهمة الحكومة في وضع خطط وبدائل فعالة للحد من احتمالات زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أجور الشحن البحري.

وأوعز للجهات الرقابية بتكثيف حملاتها على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، ومخالفة كل من تسول له نفسه، برفع الأسعار دون وجه حق، أو غيرها من المخالفات، وفقاً للقانون.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للحد من الآثار التضخمية المحتملة، منها منع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة، وإيجاد مسارات شحن بديلة، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، وتسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة.

ولفت إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عُلق العمل ببعض الشروط الإجرائية المتعلقة باستيراد سلع غذائية كاللحوم من بعض البلدان مع الالتزام التام بالمتطلبات الصحية والسلامة العامة.

ودعا الوزير المواطنين خلال استماعه لملاحظاتهم حول توفر السلع والأسعار؛ إلى التواصل مع الوزارة بما يخص الأسواق على الهاتف رقم (5661176 /06)، أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها: صفحة الوزارة على الفيس بوك "، والبريد الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين (...)، وتطبيق الهواتف الذكية.

بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، خلال الجولة، أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار أي سلعة غذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وأن هناك انخفاضا في أسعار العديد من المنتجات، مشيراً إلى أن المحال التجارية الغذائية وفرت عروضاً متنوعة على المواد الأساسية.

وقال إن الأسواق جاهزة لاستقبال الشهر الفضيل، متوقعاً ازدياد الحركة التجارية تدريجياً بالتزامن مع صرف الرواتب.

وأشار إلى أن الأحداث في باب المندب، فرضت تحدياً على استيراد اللحوم الطازجة المبردة التي لا تزيد صلاحيتها على 90 يوماً للحم الخروف، و120 يوماً للحم العجل، وأصبحت الشركات الأجنبية ترفض التصدير للأردن والمنطقة عموماً، كون تحويل مسير البواخر التجارية إلى رأس الرجاء الصالح، يستغرق مدة أطول، ما يقلل من مدة صلاحية اللحوم.

وأوضح أن التجار لجأوا إلى استيراد اللحوم عبر الشحن الجوي، وهي طريقة أكثر تكلفة، منا رفع أسعار اللحوم المبردة، مؤكداً وجود بدائل متعددة أمام المواطن من مختلف المناشئ.

وأكد جاهزية الأردن يتميز بتوفر المواد الأساسية في وقت شدة الطلب، وبأسعار مشجعة، معتبراً أن المواطن هو صاحب القرار بالشراء من أي مكان يرغب فيه، في ظل وجود قرابة 10 آلاف محل تجزئة في العاصمة عمان من مختلف الأحجام.

وثمن حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص التجاري والصناعي، ومساعدته في مواجهة أي تحديات قد تعيق سلاسل الإمداد والتزويد، أو ترفع من الأسعار، وغيرها.

--(بترا)

ع ن/ن ح/ف ق



24/02/2024 15:09:32